Премьер-министр провел первое заседание руководящего комитета правительства по реорганизации аппарата

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на первом заседании правительственного руководящего комитета по рассмотрению хода выполнения резолюции № 18-NQ/TW. Фото: ВИA

На заседании были обсуждены задачи, планы и решения по обновлению и организации модели организационного аппарата правительства, министерств, ведомств министерского уровня и агентств при правительстве, направленные на оптимизацию, эффективную и результативную деятельность, выполнение требований и задач в новом периоде. Кроме того, в центре внимания был проект по анализу 20-летнего периода реализации модели организационного аппарата правительства, а также предложение структуры правительства 16-го срока полномочий на 2026-2031 годы.



Члены комитета представили ряд моделей и опыта, одновременно предложив координацию между министерствами, ведомствами министерского уровня, правительственными учреждениями и соответствующими агентствами и организациями в осуществлении инноваций и реорганизации аппарата правительства, связанных с упорядочением фонда оплаты труда, реструктуризацией, повышением качества и эффективным использованием персонала, государственных служащих и гражданских служащих.



Завершая встречу, премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является главой руководящего комитета, отметил, что инновации и реорганизация аппарата - это особенно важная, сложная и деликатная задача. Он потребовал, чтобы ее выполнение было единым и срочным, с высокой решимостью и демократическим, научным и объективным подходом.



Он потребовал от министерств, секторов, ведомств при правительстве создать руководящие комитеты или рабочие группы во главе с руководителем подразделения для немедленного выполнения задач по реструктуризации аппарата в соответствии с решением Центрального руководящего комитета и Руководящего комитета правительства, разработать планы реструктуризации, определить функции, задачи и полномочия каждого министерства, сектора и ведомства.



Премьер-министр также потребовал пересмотреть и разработать правовые документы, основанные на функциях, задачах и полномочиях, уделив особое внимание организации персонала, а также политике в отношении персонала в процессе реструктуризации.



Он поручил Министерству внутренних дел - постоянному бюро Руководящего комитета правительства - координировать работу с Канцелярией правительства, чтобы продолжить завершение разработки общего проекта плана правительства; направить министерства, сектора и агентства на пересмотр резолюции № 18-NQ/TW и продолжить инновации и реорганизацию аппарата министерств, секторов и агентств при правительстве.

Процесс реализации не должен влиять на работу, должен быть непрерывным и плавным, обеспечивая выполнение политических задач, особенно задач на 2024 год, на срок полномочий 2021 - 2025 годов и на съезды партии на всех уровнях до всевьетнамского съезда партии 14-го созыва.



