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Премьер-министр принял участие на закладке фундамента скоростной автомагистрали Лангшон – Каобанг
Первый этап имеет протяженность 93,35 км, с начальной точкой на перекрестке пограничных ворот Тантхань, уезд Ванланг, провинция Лангшон, и конечной точкой на перекрестке Национального шоссе 3 в общине Читхао, уезд Куангхоа, провинция Каобанг. Общий объем инвестиций в этот этап составляет 14,3 триллиона донгов, а срок реализации - 36 месяцев.
Дорога шириной 17 м позволит автомобилям двигаться со скоростью 80 км/ч.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что это самый крупный проект транспортной инфраструктуры, инвестированный в провинцию Каобанг на сегодняшний день.
Проект будет способствовать социально-экономическому развитию, национальной обороне и безопасности, поддержанию суверенитета национальных границ, созданию новой жизненно важной международной скоростной магистрали для торговли товарами из международного порта Латьхуен (Хайфон) в Чунцин - Урумчи (Китай) - Хоргос (Казахстан) и далее в европейские страны, что будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики и социально-экономическому развитию Каобанга, Лангшона и всего северо-восточного региона, подчеркнул он.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и вручил подарки рабочим завода по производству чугуна и стали Каобанг в общине Чучинь, город Каобанг.