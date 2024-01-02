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Премьер-министр принял участие на закладке фундамента скоростной автомагистрали Лангшон – Каобанг

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 1 января принял участие в церемонии закладки первого этапа проекта по строительству скоростной автомагистрали, соединяющей две северо-западные приграничные провинции Лангшон и Каобанг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (в центре) вручает подарки работникам проекта строительства скоростной автомагистрали Лангшон - Каобанг. Фото: ВИA  
Скоростная магистраль протяженностью 121 км будет иметь четыре туннеля через горы и несколько мостов через долины, а общий объем инвестиций в два этапа составит почти 23 трлн донгов (947,6 млн долларов США).
Первый этап имеет протяженность 93,35 км, с начальной точкой на перекрестке пограничных ворот Тантхань, уезд Ванланг, провинция Лангшон, и конечной точкой на перекрестке Национального шоссе 3 в общине Читхао, уезд Куангхоа, провинция Каобанг. Общий объем инвестиций в этот этап составляет 14,3 триллиона донгов, а срок реализации - 36 месяцев.

Дорога шириной 17 м позволит автомобилям двигаться со скоростью 80 км/ч.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что это самый крупный проект транспортной инфраструктуры, инвестированный в провинцию Каобанг на сегодняшний день.

Проект будет способствовать социально-экономическому развитию, национальной обороне и безопасности, поддержанию суверенитета национальных границ, созданию новой жизненно важной международной скоростной магистрали для торговли товарами из международного порта Латьхуен (Хайфон) в Чунцин - Урумчи (Китай) - Хоргос (Казахстан) и далее в европейские страны, что будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики и социально-экономическому развитию Каобанга, Лангшона и всего северо-восточного региона, подчеркнул он.

В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и вручил подарки рабочим завода по производству чугуна и стали Каобанг в общине Чучинь, город Каобанг.

ВИА/ИЖВ

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