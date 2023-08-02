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Премьер-министр принял официальных лиц и представителей бизнеса из американского штата Калифорния

1 августа премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял в Ханое делегацию официальных лиц и представителей бизнеса из американского штата Калифорния во главе с мэром города Окленд Шенг Тао.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает в Ханое 1 августа делегацию Калифорнии во главе с мэром Окленда Шенг Тао. Фото: ВИA  
1 августа премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял в Ханое делегацию официальных лиц и представителей бизнеса из американского штата Калифорния во главе с мэром города Окленд Шенг Тао.

Глава правительства подтвердил, что Вьетнам всегда рассматривает США в качестве одного из ведущих партнеров и желает продолжать развивать двусторонние отношения на содержательной и эффективной основе во имя интересов двух народов, а также мира, стабильности, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Тьинь высоко оценил прочные отношения между Вьетнамом и Калифорнией, в том числе городом Окленд, особенно в области экономики, торговли и сотрудничества в области морских портов.

Калифорния является одним из ведущих партнеров Вьетнама, поскольку около 100 предприятий из этого штата инвестировали в страну Юго-Восточной Азии, которая, в свою очередь, осуществила более 70 инвестиционных проектов в Калифорнии, продолжил он.

Обе стороны обладают огромным потенциалом для партнерства в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологии, энергетического перехода, высоких технологий, инноваций, образования, подготовки кадров и стартапов, отметил он, призвав поддерживать и развивать сотрудничество.

Премьер-министр Тьинь попросил мэра Окленда и других официальных лиц Калифорнии продолжать содействовать развитию отношений с Вьетнамом, особенно в области экономики, торговли, инвестиций и обменов между людьми, и выступать в качестве моста, связывающего США и Вьетнам, а также их предприятия, способствуя тем самым развитию связей между двумя странами.

Он выразил надежду, что Окленд будет и впредь содействовать обмену делегациями и информацией, чтобы укрепить взаимопонимание между своими жителями и вьетнамскими населенными пунктами. Он также призвал власти американского города оказать поддержку вьетнамцам в их интеграции в местное общество.

На встрече мэр Окленда Тхао высоко оценила прогресс, достигнутый за последнее время в отношениях между Вьетнамом и США.

Она заявила, что Окленд будет и дальше укреплять дружбу и ориентированное на результат сотрудничество с Вьетнамом в тех областях, в которых город и Калифорния сильны, особенно в сфере транспорта, логистики, высоких технологий, цифровой экономики и инноваций, тем самым способствуя развитию отношений между Калифорнией и Вьетнамом.

ВИА/ИЖВ

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