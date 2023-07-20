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Премьер-министр принял министра иностранных дел Малайзии
Премьер-министр Тьинь приветствовал министра иностранных дел Малайзии и его вьетнамского коллегу, которые будут сопредседательствовать на седьмом заседании Совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству 19-20 июля, способствуя рассмотрению хода выполнения соглашений о сотрудничестве между двумя странами и подготовке к официальному визиту во Вьетнам премьер-министра Малайзии и его супруги 20-21 июля.
Глава МИД Малайзии Замбри Абдул Кадир, в свою очередь, подтвердил, что Малайзия всегда ценит и желает и дальше укреплять многоплановое сотрудничество с Вьетнамом, своим единственным стратегическим партнером в рамках АСЕАН.
Стороны выразили удовлетворение достижениями двух стран в различных областях, особенно в экономике, торговле и инвестициях. В настоящее время Малайзия является вторым по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и девятым в мире. В прошлом году объем двусторонней торговли превысил 14,8 млрд. долл. США, увеличившись на 17,9% в годовом исчислении. Малайзия также входит в десятку крупнейших инвесторов во Вьетнаме, имея 718 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом 13 млрд. долл. США.
Премьер-министр Тьинь предложил обеим сторонам продолжить эффективное сотрудничество в различных областях в рамках Плана действий по реализации стратегического партнерства на период 2021-2025 годов, содействовать обмену делегациями на высоком уровне и совместно провести празднование 50-летия установления дипломатических отношений. Он выразил желание достичь сбалансированного объема двусторонней торговли в 18 млрд. долл. США.
По его словам, Вьетнам создаст благоприятные условия для расширения деятельности малайзийских фирм в этой стране.
Он подчеркнул, что обеим сторонам необходимо укреплять сотрудничество в других важных областях, таких как национальная оборона, безопасность, морские перевозки, образование и подготовка кадров, научные технологии, трудовые ресурсы, культура, спорт, туризм, обмен между людьми, а также расширять совместную работу в таких развивающихся областях, как цифровая экономика, экономика замкнутого цикла и зеленая энергетика.
Принимающая сторона предложила Малайзии оказать помощь Вьетнаму в наращивании потенциала и развитии халяльной индустрии, а также признать усилия Вьетнама в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и поддержать отмену Европейским союзом предупреждения о "желтой карточке" ННН в отношении рыбной отрасли Вьетнама.
Глава МИД Малайзии пообещал, что на заседании комиссии 20 июля обе стороны рассмотрят и предложат направления реализации двусторонних соглашений высокого уровня.
Предстоящий визит во Вьетнам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима будет способствовать существенному углублению двустороннего стратегического партнерства, подчеркнул он.
Он также разделил мнение о необходимости тесного взаимодействия обеих сторон на глобальных и региональных форумах, поддержания единства и центральной роли АСЕАН, а также содействия миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.