Премьер-министр примет участие в специальном саммите АСЕАН- Австралия
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга примут участие в специальном саммите АСЕАН-Австралия, посвященном 50-летию диалоговых отношений между АСЕАН и Австралией, а также посетят с официальным визитом Австралию и Новую Зеландию с 5 по 11 марта, сообщило министерство иностранных дел.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга примут участие в специальном саммите АСЕАН-Австралия, посвященном 50-летию диалоговых отношений между АСЕАН и Австралией, а также посетят с официальным визитом Австралию и Новую Зеландию с 5 по 11 марта, сообщило министерство иностранных дел.
Премьер-министр примет участие в саммите и посетит страны по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Албанезе и премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона.
В прошлом году северные районы Вьетнама переживали расцвет туризма, а многие направления в этом регионе получили международные награды и признание, что в значительной степени способствовало развитию туризма во Вьетнаме.