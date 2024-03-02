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НОВОСТИ

Премьер-министр примет участие в специальном саммите АСЕАН- Австралия

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга примут участие в специальном саммите АСЕАН-Австралия, посвященном 50-летию диалоговых отношений между АСЕАН и Австралией, а также посетят с официальным визитом Австралию и Новую Зеландию с 5 по 11 марта, сообщило министерство иностранных дел.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга примут участие в специальном саммите АСЕАН-Австралия, посвященном 50-летию диалоговых отношений между АСЕАН и Австралией, а также посетят с официальным визитом Австралию и Новую Зеландию с 5 по 11 марта, сообщило министерство иностранных дел.

Премьер-министр примет участие в саммите и посетит страны по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Албанезе и премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона.

ИЖВ/ВИА

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