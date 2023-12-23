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Премьер-министр призывает к более эффективным действиям по содействию росту индустрии культуры
Однако он подчеркнул, что развитие индустрии культуры пока не соответствует потенциалу, указав на ряд причин, включая неэффективные механизмы и политику, недостаточные инвестиции и нехватку высококачественных человеческих ресурсов.
Премьер-министр отметил, что индустрия культуры обладает огромным потенциалом для быстрого роста и создания нового импульса для развития культуры, подчеркнув большие преимущества страны, включая красивые и разнообразные природные ландшафты и уникальную культурную самобытность 54 этнических групп, а также сильную интеграцию страны в мир.
Премьер-министр выдвинул шесть основных направлений развития национальной культурной индустрии, подчеркнув, что рост индустрии должен способствовать формированию современной вьетнамской культуры с сильной национальной идентичностью, объединять творческую, культурную и художественную деятельности с производством и бизнесом, опираясь на инновации, науку и технологии и защищая права интеллектуальной собственности.
По его словам, отрасли должны развиваться более профессионально, современно, динамично и конкурентоспособно, с сочетанием различных секторов и областей в соответствии с основными правилами рыночной экономики и тенденциями эпохи.
Премьер-министр подчеркнул, что развитие индустрии культуры должно сопровождаться продвижением и популяризацией образа Вьетнама и его народа, а культурная продукция должна отвечать творческим, характерным, профессиональным, здоровым, конкурентоспособным и устойчивым требованиям, что позволит создать национальные торговые марки для вьетнамской культурной продукции и услуг, чтобы присоединиться к национальным глобальным цепочкам.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поставил конкретные задачи перед отдельными министерствами, секторами и населенными пунктами по стимулированию роста индустрии культуры, попросив их предложить механизмы и политику в этой области, в том числе по стимулированию инвестиций и государственно-частного партнерства в этой отрасли.
Глава правительства призвал бизнес-сообщество проявлять динамизм, креативность и играть ведущую роль в стимулировании роста индустрии культуры, защите и развитии национальной культурной самобытности.
По данным Министерства культуры, спорта и туризма, индустрии культуры включают кинематограф, культурный туризм, исполнительское искусство, изобразительное искусство, фотографию, выставки, рекламу, архитектуру, дизайн, публикации, моду, радио- и телевещание, программное обеспечение, развлекательные игры и ремесла.
Они внесли значительный вклад в экономику, говорится в нем, уточняя, что стоимость их производства оценивалась в 1,059 квадриллиона донгов (44 миллиарда долларов США) в период с 2018 по 2022 год.