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Премьер-министр призвал Тхыатхиен-Хюэ развиваться умным, адаптивным и устойчивым образом

6 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к центральной провинции Тхыатхиен-Хюэ с просьбой оптимизировать ее потенциал и уникальные преимущества, чтобы стать городским районом с самобытностью, который развивается умным, адаптивным, зеленым, чистым, красивым, безопасным и устойчивым образом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: ВИA  
Выступая на конференции, посвященной плану провинции на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. и продвижению инвестиций в провинцию в 2024 г., глава правительства подчеркнул, что Тхыатхиен-Хюэ занимает важное стратегическое положение как мост, соединяющий Север и Юг, ворота в море трансазиатского коридора Восток - Запад через Северный Таиланд - Южный Лаос - Центральный Вьетнам, что дает местности большой потенциал для развития морской и лагунной экономики.

Тхыатхиен-Хюэ - земля духовности, выдающихся людей и богатой культуры, что позволяет ей быть привлекательным туристическим направлением с богатой историей и уникальной культурой, где находится множество объектов культурного наследия и исторических реликвий Вьетнама и всего мира, добавил он.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость интернационализации ценностей национальной культурной самобытности и национализации квинтэссенции мировой культуры.

Он попросил провинцию сосредоточиться на эффективной мобилизации и использовании ресурсов для продвижения традиционных движущих сил - инвестиций, экспорта и потребления, а также на создании прорывов в новых мотивах, таких как зеленая экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика, экономика совместного использования, экономика знаний, реагирование на изменение климата, устойчивое развитие, инвестиции в индустрии культуры и развлечений.

Между тем, по его словам, населенный пункт должен сосредоточиться на повышении качества человеческих ресурсов и укреплении связей с внутренними и международными регионами посредством транспортных систем, производственных систем, цепочек поставок, культуры и туризма.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость того, чтобы Тхыатхиен-Хюэ укрепил развитие согласованной комплексной стратегической инфраструктурной системы, одновременно увеличивая продвижение промышленности для обслуживания индустрии культуры, туризма, перерабатывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, производства и цепочек поставок в регионе и мире, способствуя применению науки и технологий, инновации в производстве и бизнесе, создание стабильных рабочих мест и средств к существованию для людей, а также обеспечение быстрого и устойчивого роста.

Согласно плану развития провинции Тхыатхиен-Хюэ на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, Тхыатхиен-Хюэ должен стать городом центрального подчинения в 2025 году и типичным городом наследия Вьетнама в 2030 году, а также одним из главных и уникальных центров Юго-Восточной Азии с точки зрения культуры, туризма и интенсивного здравоохранения.

Ожидается, что к 2030 году рост валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) составит 9-10% в год, при этом на долю промышленности и строительства придется 33-35%, а на долю услуг - 56%. Уровень урбанизации, как ожидается, составит около 70 %. По прогнозам, в 2030 году население провинции достигнет 1,3 миллиона человек.

В Тхыатхиен-Хюэ будет сформирован и развит ряд экономических коридоров, включая экономический коридор Север - Юг, экономический коридор Восток - Запад, городской экономический коридор в направлении моря, а также транспортные центры города Хюэ, экономической зоны Чанмай - Лангко и промышленного парка Фонгдьен.

Глава правительства призвал бизнес и инвесторов разделить видение и действия с населенным пунктом, стать пионерами в обновлении и внести свой вклад в административную реформу провинции и улучшение местной инвестиционной среды.

На мероприятии власти Тхыатхиен-Хюэ выдали инвестиционные лицензии и решения об утверждении инвестиционной политики 11 проектам с общим капиталом почти 9 триллионов донгов (360,5 миллионов долларов США), а также представили исследовательские документы по 10 проектам с капиталом около 120 триллионов донгов в области инфраструктуры, туризма, механики, энергетики, логистики, жилья, образования, здравоохранения и цифровых данных...

ИЖВ/ВИА

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