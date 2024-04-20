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Премьер-министр призвал к укреплению сотрудничества между министерствами юстиции Вьетнама и Китая
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам считает развитие стабильных, здоровых, устойчивых и долгосрочных связей с Китаем последовательной политикой, объективным требованием, стратегическим выбором и ведущим приоритетом в своей внешней политике.
Он подчеркнул, что правительство Вьетнама всегда поддерживает и создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества между двумя министерствами юстиции, попросив их эффективно выполнять подписанный Меморандум о взаимопонимании и продвигать более практические мероприятия по сотрудничеству, укрепляя политическое доверие, обмениваясь опытом и повышая эффективность управления.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сосредоточить сотрудничество на создании и совершенствовании строительства правового государства и законов, укреплении партнерства в подготовке высококвалифицированных кадров и оказании судебной помощи в соответствии с двусторонними и многосторонними международными договорами, которые подписали обе страны.
Глава правительства также предложил укреплять судебное сотрудничество между населенными пунктами двух стран, особенно приграничными, и высоко оценил подготовку к первой судебной конференции между провинциями, расположенными вдоль общей границы, которая пройдет в Китае в 2025 году.
Министр юстиции Китая Хэ Жун, в свою очередь, проинформировала премьер-министра Фам Минь Тьиня об итогах ее рабочих встреч с министерствами, секторами и ведомствами Вьетнама, в частности, о ее переговорах с министром юстиции Вьетнама Ле Тхань Лонгом, в ходе которых оба министра обменялись опытом в области законотворчества, проверки правовых документов и правоприменения, на низовом уровне, и правовая реформа, среди прочего.
Она согласилась с рекомендациями премьер-министра Фам Минь Тьиня и подтвердила, что будет тесно сотрудничать с Министерством юстиции Вьетнама для более практичного и эффективного продвижения совместной деятельности в соответствии с договоренностями, достигнутыми высокопоставленными руководителями обеих стран.
Принимающая сторона и гость выразили свое удовлетворение устойчивым развитием дружественных отношений добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем за последние годы и подчеркнули важность укрепления и развития связей сотрудничества в области права и правосудия, особенно в контексте того, что обе стороны продвигают строительство правовых социалистических государств.