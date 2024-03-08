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Премьер-министр призвал к тесному научно-техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Австралией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 8 марта посетил Австралийскую организацию научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) в Канберре в рамках своего визита в эту страну.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает Организацию научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) Австралии в Канберре 8 марта. Фото: ВИA  
На рабочей встрече с руководителями CSIRO глава вьетнамского правительства выразил свое впечатление о плодотворном сотрудничестве между Вьетнамом и CSIRO за прошедшее время и поздравил организацию с ее ценными исследованиями, которые внесли значительный вклад в Австралию и весь мир.

Он особо подчеркнул, что организация находится на правильном пути со своими исследованиями в области цифровой трансформации, зеленого перехода, инноваций и сельского хозяйства, среди прочего, которые соответствуют политике развития Вьетнама.

Он предложил CSIRO и ее вьетнамским партнерам приложить усилия для устранения препятствий в их сотрудничестве, добавив, что правительство Вьетнама разработает механизмы и политику для обеспечения бесперебойного осуществления программ сотрудничества.

Премьер-министр обратился к министерствам, секторам и населенным пунктам Вьетнама с просьбой активизировать сотрудничество с CSIRO, подчеркнув, что, поскольку сотрудничество в области науки и технологий, инноваций, реагирования на изменение климата, цифровой трансформации и перехода к зеленой экономике безгранично, им необходимо полностью задействовать финансовый механизм правительства Австралии в размере 2 миллиардов австралийских долларов (1,3 миллиарда долларов США) для торговли и содействовать привлечению инвестиций в АСЕАН с целью реализации практических и конкретных программ и проектов.

Между тем, помощник министра иностранных дел Австралии Тим Уоттс заявил, что, поскольку программы научно-технологического и инновационного сотрудничества являются основой двусторонних отношений, которые были возведены во всеобъемлющее стратегическое партнерство, правительство Австралии намерено расширять научно-технологическое сотрудничество с Вьетнамом посредством конкретных проектов.

Министр науки и технологий Хуйн Тхань Дат сказал, что инновационные программы Австралии, управляемые CSIRO, помогли Вьетнаму развить свои сектора рыболовства, плантаций и современного производства на основе коммерциализации результатов исследований.

Со своей стороны, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан сказал, что сотрудничество с CSIRO помогает Вьетнаму справляться с проблемами в сельском хозяйстве, с которыми сталкивается страна.

Вьетнам надеется получить поддержку CSIRO в разработке моделей выращивания рыбы и креветок с низким уровнем выбросов углерода, добавил он.

По этому случаю Хуйн Тхань Дат и исполнительный директор CSIRO Дуг Хилтон обменялись соглашением о научно-технологическом и инновационном сотрудничестве в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня.

Основанное в 1916 году Австралийское национальное научное агентство является одной из крупнейших в мире научно-исследовательских организаций, ориентированных на выполнение конкретных задач, с 5500 сотрудниками и 57 учреждениями по всей Австралии и представительствами в США, Чили, Франции, Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме.

Организация уже много лет тесно сотрудничает с Министерством науки и технологий Вьетнама. Обе стороны подписали соглашения о поддержке исследований в областях, являющихся сильными сторонами CSIRO, таких как сельское хозяйство и продовольствие, здравоохранение и биобезопасность, энергетика, обрабатывающая промышленность, земельные и водные ресурсы.

ВИА/ИЖВ

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