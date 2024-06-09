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Премьер-министр призвал всех взрослых вьетнамцев зарегистрироваться в качестве доноров органов, поскольку Вьетнам сталкивается с их нехваткой
Призыв прозвучал по случаю 134-й годовщины со дня рождения президента Хо Ши Мина (19 мая) и подчеркнул продолжающуюся борьбу за удовлетворение растущей потребности страны в трансплантации органов.
Несмотря на успехи Вьетнама в области трансплантации органов, где ежегодно проводится более 1000 операций, что является самым высоким показателем в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), донорство органов остается серьезной проблемой. Низкий уровень донорства по-прежнему ограничивает возможности этих операций по спасению жизни.
Путь Вьетнама в области трансплантации органов начался 23 года назад с первой успешной пересадки почки. С тех пор в центральной больнице Хюэ было проведено более 1800 трансплантаций, в основном почек, которые в основном были получены от родственников или живых доноров. Однако, по словам профессора, доктора Фам Ньы Хиепа, директора больницы, критически важные органы, такие как сердце, печень и легкие, по-прежнему дефицитны, и десятки тысяч пациентов отчаянно ждут шанса на долгую жизнь.
Доцент. Профессор Донг Ван Хе, директор Национального координационного центра трансплантации органов человека, сказал, что число доноров органов в стране остается низким по сравнению с другими странами региона и мира. Он также подчеркнул ограниченные возможности диагностики смерти мозга, что является важным этапом в донорстве органов. В настоящее время только шесть из 26 больниц по всей стране оснащены всем необходимым для этого процесса.
Для улучшения ситуации он призвал к конкретным действиям со стороны медицинских работников, сотрудничеству в сфере образования, обучения и СМИ, а также к тесному партнерству с общественными и религиозными организациями, женщинами и молодежью и Обществом Красного Креста.
Благодаря этим совместным усилиям Вьетнам, как ожидается, преодолеет культурные и социальные барьеры, которые в настоящее время препятствуют донорству органов, и обеспечит большему числу пациентов возможность получить дар жизни.