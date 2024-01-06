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Премьер-министр председательствовал на общенациональной телеконференции между правительством и местными администрациями
В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что, несмотря на внутренние и внешние трудности и вызовы в прошлом году, социально-экономическая ситуация продолжала восстанавливаться, а показатели улучшались из месяца в месяц и из квартала в квартал. Вьетнам в основном достиг общих целей и многих важных результатов в различных областях.
Однако он потребовал воздержаться от самоуспокоенности, поскольку ряд проблем, недостатков, трудностей и вызовов все еще сохраняется.
Подчеркивая важность 2024 года, он попросил власти всех уровней, секторов и местностей внимательно следить за выводами и резолюциями Центрального комитета партии, Национального собрания и правительства, чтобы выполнять задачи и достигать целей.
Что касается направлений управления, то он подчеркнул необходимость активного, гибкого и эффективного управления; тесной и гармоничной координации политики; внимательного наблюдения за реальной ситуацией и своевременного реагирования на возникающие проблемы; ужесточения дисциплины; усиления децентрализации власти, реформы административных процедур, цифровой трансформации, борьбы с коррупцией и другими негативными явлениями; а также придания культурному развитию такого же значения, как экономическим, политическим и социальным аспектам.
Он также подчеркнул важность обеспечения политической и социальной стабильности, укрепления обороны и безопасности, построения независимой и самодостаточной экономики при активной, всесторонней, интенсивной, содержательной и эффективной интеграции в мир, а также твердого поддержания мирной и стабильной среды для быстрого и устойчивого развития.
Среди ключевых задач и решений глава правительства распорядился уделить приоритетное внимание стимулированию роста, поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции и обеспечению основных балансов экономики; продолжению активной, гибкой, своевременной и эффективной монетарной политики, гармонично скоординированной с фискальной политикой и другими; укреплению традиционных факторов роста (инвестиции, экспорт, потребление) и стимулированию новых факторов роста (таких как региональная связанность, наука - технологии, инновации, цифровая трансформация, зеленые традиции, полупроводники и водород).
Кроме того, необходимо укреплять традиционные рынки и расширять новые, такие как ОАЭ, Африка и Латинская Америка; ускорить освоение государственных инвестиций и реализацию национальных целевых программ; увеличить собираемость государственного бюджета и сократить расходы; строго контролировать перерасход средств, государственные долги, долги правительства и внешние долги, отметил он.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от министерств, отраслей и местных органов власти провести существенную реструктуризацию экономики в сочетании с реформой модели роста, развивая цифровую экономику, зеленую экономику, циркулярную экономику и новые сектора. Им необходимо активно восстанавливать и развивать промышленность, особенно перерабатывающую, обрабатывающую и полупроводниковую, чтобы индекс промышленного производства в этом году вырос на 7 - 8 %, а экспорт высокотехнологичной продукции составит более 50 % от общей стоимости экспорта.
Он также потребовал ускорить реструктуризацию сельского хозяйства и системы кредитных учреждений, а также урегулировать четыре оставшихся проекта и предприятия, которые реализуются медленно или плохо работают.
Кроме того, премьер потребовал активно развивать культурную и социальную сферы, гарантировать социальное обеспечение и повышать качество материальной и духовной жизни людей.
Министерствам, отраслям и местным органам власти необходимо усилить управление природными ресурсами, защитить окружающую среду, выделить ресурсы для ликвидации последствий стихийных бедствий и изменения климата, а также решительно реализовать планы действий по выполнению обязательств, принятых на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) и Политической декларации о создании Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP).
По словам главы кабинета министров, им также необходимо всесторонне развивать внешние связи и международную интеграцию, разрабатывать и плодотворно реализовывать планы действий по выполнению международных обязательств, соглашений и договоров о свободной торговле, эффективно проводить дипломатические мероприятия на высоком уровне, развивать экономическую дипломатию, культурную дипломатию, иностранную информационную службу и защиту граждан.
Поскольку задачи на 2024 год очень тяжелые, но в то же время критически важные для реализации целей, поставленных в резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии, члены правительства, министры, руководители министерств и правительственных учреждений, председатели народных комитетов населенных пунктов должны обеспечить, чтобы дух сильных, своевременных и эффективных действий был хорошо усвоен их сотрудниками, и укрепить их чувство ответственности, отметил он, подтвердив поддержку правительства и премьера для министерств, секторов и населенных пунктов в выполнении поставленных задач.