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Премьер-министр посетил сельскохозяйственные производства в Донгтxапе
Он похвалил компанию за ее инвестиции в передовое оборудование и попросил продолжать диверсификацию продуктов и рынков, более активно участвуя в глобальных цепочках поставок.
В Кооперативе сельскохозяйственных услуг Тханглой в общине Мидонг уезда Тхапмыой Фам Минь Тьинь похвалил предприятие за его ведущую роль в производстве в соответствии с устойчивым стандартом риса (SRP) и другими стандартами.
Он поручил кооперативу продолжить цифровую трансформацию, еще больше связать производство с рынком, заняться экологически чистым производством и продвигать механизацию, повышать производительность труда, тем самым способствуя повышению доходов местных жителей.
Премьер-министр также посетил стройку скоростной автомагистрали Каолань-Анхыу, первая фаза которой длиной 27,43 км. проходит через провинции Донгтхап и Тиенжанг, а общий объем инвестиций составляет около 5,88 трлн донгов (247,47 млн долларов США).
Он требовал, чтобы проект был завершен до декабря 2025 года, попросив его инвестора и подрядчика обеспечить ход и качество строительства, а также безопасность на рабочем месте и гигиену окружающей среды.
Ранее он проинспектировал участок проекта модернизации Национальной автомагистрали 30 в городе Каолань протяженностью 16,5 км с инвестициями более 912 миллиардов донгов.
Находясь в Каолане, он вознес благовония на месте реликвии, посвященном Нгуен Шинь Шаку — отцу президента Хо Ши Мина