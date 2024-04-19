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Премьер-министр посетил командно-диспетчерский Центр полиции и осмотрел строительство Дома культуры и искусств в Футхо
В командно-диспетчерском центре Департамента общественной безопасности Футхо он провел встречу с местной полицией, на которой обсуждалась реализация Плана 06 по разработке и применению данных о жителях, электронной идентификации и электронной аутентификации для обеспечения национальной цифровой трансформации в 2022-2025 годах с перспективой до 2030 года и другие задачи.
Подчеркнув необходимость усиления цифровой трансформации и построения цифрового общества, цифрового управления и цифровых граждан, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия и достижения местной полиции в реализации Плана 06.
Он попросил силы проявить большую решимость и приложить больше усилий в этом направлении, должным образом координировать с другими силами и ведомствами использование общих данных для предотвращения расточительства, а также развивать современную и открытую информационно-технологическую инфраструктуру.
Он потребовал от полиции Футхо продолжать обеспечивать безопасность и правопорядок, в том числе на фестивале в храме королей Хунгов, быть бдительными и готовыми справиться с любыми обстоятельствами, быть ближе к людям, обеспечить тщательное изучение областей, за которые они отвечают, улучшить подготовку персонала, продвигать применение научно-технологических достижений и цифровая трансформация на низовом уровне, а также усиление координации с другими силами.
Местная полиция должна продолжать уделять внимание партийному строительству, сказал премьер-министр, попросив тесную координацию с департаментами, секторами и местными властями в Футхо, чтобы помочь полиции выполнять свои обязанности.
Осматривая строительство Дома культуры и искусств Футхо в городе Вьетчи, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил внимание местной партийной организации, администрации и населения к созданию комплексной инфраструктуры, развитию цивилизованных и современных городских районов, возрождению народных праздников и сохранению уникального культурного наследия.
Дом культуры и искусств станет архитектурной изюминкой и местом проведения культурных и художественных представлений, а также общественных мероприятий для удовлетворения потребностей местных жителей и посетителей в культурном досуге.
Площадь объекта составляет 17 805 кв. м, он рассчитан на 1 000 мест. Строительство объекта, в которое было вложено около 400 миллиардов донгов (15,7 миллиона долларов США), планируется завершить в этом году.
Отметив богатую историю и культуру Футхо, где хранятся культ королей Хунгов и пение Соан - два нематериальных объекта культурного наследия человечества, признанных ЮНЕСКО, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность развития культуры наравне с экономическими, политическими и социальными аспектами.
Он высоко оценил присутствие рабочих на стройплощадке, несмотря на праздничные дни, и потребовал от руководства провинции, подрядчиков и рабочих продолжать работу по выполнению и завершению проекта в срок, обеспечивая его качество, эстетику, безопасность труда, гигиену окружающей среды и предотвращение коррупции.
Глава правительства также велел провинции и соответствующим ведомствам обучить персонал и подготовить механизм для эксплуатации и управления объектом прозрачным и эффективным образом.