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Премьер-министр посетил Бухарестский технический университет гражданского строительства

21 января (по местному времени) премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и вьетнамская делегация посетили Бухарестский технический университет гражданского строительства (UTCB), где Фам Минь Тьинь учился в юности.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь получает свой студенческий билет от ректора UTCB. Фото: ВИA  
Выступая перед официальными лицами и преподавателями университета, премьер-министр напомнил о взаимоотношениях Вьетнама и Румынии за последние почти 75 лет, подчеркнув помощь, которую Румыния оказала Вьетнаму в период национального освобождения в прошлом и развития страны впоследствии.

В последнее время Румыния активно работала над продвижением переговоров и подписанием Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом и Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом. В частности, во время пандемии COVID-19 Румыния предоставила Вьетнаму 300.000 доз вакцин.

"Вьетнам никогда не забудет искреннюю помощь и тесное сотрудничество с Румынией на протяжении последних почти 75 лет", - сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Он подтвердил, что Вьетнам дорожит традиционной дружбой и хорошим сотрудничеством с Румынией и стремится к укреплению связей сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере образования и подготовки человеческих ресурсов.

Он отметил, что Румыния уже обучила около 4000 вьетнамских студентов, многие из которых впоследствии стали ведущими учеными или заняли высокие посты во партии и государстве Вьетнама. Премьер-министр выразил надежду, что Румыния предоставит больше стипендий для Вьетнама.

В частности, в 1970-1980 годах в UTCB прошли обучение около 1000 вьетнамских студентов. С 2008 года по настоящее время пять вьетнамских студентов получили стипендии по соглашению двух правительств для обучения в университете. Университет подписал с Льежским университетом Бельгии и Университетом Тхуйлой Вьетнама трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области исследований и подготовки человеческих ресурсов в области гражданского строительства.

Премьер Фам Минь Тьинь выразил надежду, что UTCB будет и дальше развивать сотрудничество в области обучения и исследований с вьетнамскими партнерами, внося свой вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Румынией.

Посетив лабораторию университета и общежитие для иностранных студентов, премьер-министр Фам Минь Тьинь вспомнил прекрасные воспоминания о том времени, когда он учился и занимался исследованиями в университете, которое он никогда не забудет.

Он выразил глубокую признательность поколениям преподавателей и благодарность друзьям, которые сопровождали и помогали ему в университете.

ВИА/ИЖВ

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