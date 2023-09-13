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Премьер-министр поручил преодолеть последствия и срочном расследовать причины пожара в жилом доме в районе Тханьсуан Ханоя – найдено 40 жертв и раненных

По предварительной информации Милиции Ханоя, к 7:30 утра 13 сентября функциональные силы выявили 40 пострадавших и погибших
  На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить причину пожара. Фото: ВИА  
Утром 13 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал официальную телеграмму № 796/CD-TTg в связи с пожаром в жилом доме на улице Кхыонгха, 29/70, район Тханьсуан города Ханой, который привел к большим жертвам.

В телеграмме четко говорилось: 12 сентября 2023 года в 23:22 вспыхнул пожар в жилом доме (9 с половиной этажей) по адресу переулок 29/70, улица Кхыонгха, район Тханьсуан, город Ханой, вызвав чрезвычайно серьезные последствия, повлекшие за собой многочисленные жертвы. От имени правительства премьер-министр направил глубокие соболезнования родственникам и семьям погибших.

Премьер-министр поручил Ханойскому народному комитету руководить посетить, оказывать материальную и духовную поддержку родственникам пострадавших, тесно координировать действия с Министерством общественной безопасности в ликвидации последствий, срочно расследовать причины пожара, уточнять ответственность соответствующих организаций и частных лиц; строго рассматривать нарушения (если таковые имеются) в соответствии с положениями закона.

Министерство общественной безопасности и народные комитеты провинций и городов центрального подчинения продолжают серьезно и решительно выполнять указания Национального собрания, правительства и премьер-министра по противопожарной работе, регулярно инспектировать и проверять предприятия с высоким риском пожара, особенно общежитий мини-квартир и заведения с высокой плотностью людей, оперативно выявлять и устранять нарушения строго в соответствии с положениями закона.

По предварительной информации Милиции Ханоя, к 7:30 утра 13 сентября функциональные силы выявили 40 пострадавших и погибших в результате пожара в многоквартирном доме в районе Тханьсуан. В настоящее время на месте пожара прибыли представители правительства, Ханойского парткома и Министерства общественной безопасности, которые руководят ликвидацией последствий пожара.

Ночью 12 сентября, около 23:05, большой пожар вспыхнул в 9-этажном доме, расположенном в глубине переулка 70 на улице Кхыонгха в районе Тханьсуан.

Пожар яростно вспыхнул на первом этаже здания, столб черного дыма поднялся на десятки метров. В момент происшествия в квартире находилось много людей. Узкий переулок затрудняет прибытие и доступ к спасательной работе пожарно-спасательных сил.

По словам очевидца, этот человек спал и почувствовал запах гари, поэтому выбежал на улицу и обнаружил, что из квартиры поднимается черный дым. Благодаря своим знаниям этот человек использовал веревочную лестницу, чтобы помочь членам семьи безопасно спуститься на землю.

Другой свидетель рассказал, что ночью были обнаружил огонь и дым, охватывающие 5-й и 6-й этажи многоквартирного дома. При этом слышны крики о помощи, доносившиеся из квартир. После этого о случившемся сообщили властям.

Это жилой дом построен в стиле трубчатого дома с одним фасадом и окружен со трех остальных сторон другими жилыми домами. В доме 40-50 квартир, сдаваемых в аренду в основном семьям и студентам.

Около 2 часов ночи силы потушили огонь. Однако из загоревшегося дома все равно валил дым.

Около 4:00 утра 13 сентября власти увезли нескольких пострадавших с места происшествия в больницу для оказания неотложной помощи и продолжили распылять воду для охлаждения полов многоквартирного дома. Сообщений о материальном ущербе пока нет.

ВИА/ИЖВ

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