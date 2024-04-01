НОВОСТИ
Премьер-министр поручил обеспечить устойчивое развитие острова Фукуок
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Фукуок имеет особое положение, роль, потенциал и преимущества. Партия и Государство уделяют большое внимание Фукуоку и приняли ряд руководящих принципов, механизмов и политики, способствующих развитию Фукуок, включая Решение №178/2004/QĐ-TTg.
Премьер-министр поручил в ближайшее время превратить Фукуок в центр высококачественного экотуризма и услуг, морского туризма, пригодное место для жизни, остров регионального и международного значения, имеющий связи с крупными экономическими центрами региона и мира, тем самым утверждая туристический бренд Вьетнама на карте мирового туризма.
Премьер-министр потребовал ответственно осуществлять план развития Фукуока, активно развивать морскую экономику, тесно сочетать эффективное использование потенциала и преимуществ с обеспечением национальной обороны и безопасности, защитой суверенитета над морем и островами, защитой ресурсов, морской среды, предотвращением и борьбой со стихийными бедствиями и реагированием на изменение климата.
Необходимо содействовать совершенствованию институтов, механизмов и политики развития Фукуока, содействовать синхронному развитию стратегической инфраструктуры, содействовать децентрализации, содействовать производственной и предпринимательской деятельности, содействовать популяризации исторических и культурных традиций Фукуока и региона дельты Меконга в увязке с развитием туризма, содействовать поддержке развития Фукуока и Киенжанга в соответствии с целями, определенными Партией и Государством, со стороны министерств, секторов и местностей.
Народный комитет провинции сообщил, что после почти 20 лет выполнения резолюции ежегодный экономический рост Фукуока составляет около 19,6%. Сбор средств в государственный бюджет в прошлом году увеличился более чем на 113% по сравнению с 2004 годом.
В прошлом году островной уезд привлек 321 проект на сумму более 412 триллионов донгов (16,61 миллиарда долларов США), что составляет 42,8 % от общего числа проектов в Киенжанге, сообщили в комитете.
Число туристов в этом уезде также выросло с всего 130 000 в 2004 году до примерно 5,57 млн в 2023 году, из них более 560 000 международных, или 4,48% иностранных отдыхающих во Вьетнаме.