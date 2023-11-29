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Премьер-министр отправляется на COP28, с официальным визитом в Турцию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация 28 ноября днем покинули Ханой, чтобы принять участие в 28-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP28), провести ряд двусторонних мероприятий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и посетить Турцию с официальным визитом с 29 ноября по 3 декабря.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация 28 ноября днем покинули Ханой, чтобы принять участие в COP28, провести ряд двусторонних мероприятий в ОАЭ и посетить Турцию с официальным визитом. Фото: ВИА  
Премьер-министра сопровождают министр и заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Данг Куок Кхань, министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Дао Нгок Зунг, заместитель министра обороны Фам Хоай Нам, заместитель министра общественной безопасности Ле Ван Туйен, среди других официальных лиц.

Поездка подтверждает последовательную политику Вьетнама в области зеленого роста и реагирования на изменение климата, а также его роль и позицию в региональных и международных рамках сотрудничества.

Кроме того, поездка способствует укреплению политического доверия и повышению эффективности сотрудничества между Вьетнамом и ОАЭ, а также Турцией. Это служит сигналом о твердой приверженности и ответственном вкладе страны Юго-Восточной Азии как мирного, искреннего и надежного партнера. Вьетнам готов укреплять дружбу, диалог и взаимовыгодное сотрудничество, тем самым присоединяясь к другим странам в построении региональной и международной среды мира и стабильности.

Визит премьер-министра в Турцию и мероприятия в ОАЭ имеют большое значение, поскольку Вьетнам отмечает 45-ю и 30-ю годовщину установления дипломатических отношений с Турцией и ОАЭ, соответственно.

ВИА/ИЖВ

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