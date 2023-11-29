Премьер-министр отправляется на COP28, с официальным визитом в Турцию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация 28 ноября днем покинули Ханой, чтобы принять участие в COP28, провести ряд двусторонних мероприятий в ОАЭ и посетить Турцию с официальным визитом. Фото: ВИА