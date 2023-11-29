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Премьер-министр отправляется на COP28, с официальным визитом в Турцию
Поездка подтверждает последовательную политику Вьетнама в области зеленого роста и реагирования на изменение климата, а также его роль и позицию в региональных и международных рамках сотрудничества.
Кроме того, поездка способствует укреплению политического доверия и повышению эффективности сотрудничества между Вьетнамом и ОАЭ, а также Турцией. Это служит сигналом о твердой приверженности и ответственном вкладе страны Юго-Восточной Азии как мирного, искреннего и надежного партнера. Вьетнам готов укреплять дружбу, диалог и взаимовыгодное сотрудничество, тем самым присоединяясь к другим странам в построении региональной и международной среды мира и стабильности.
Визит премьер-министра в Турцию и мероприятия в ОАЭ имеют большое значение, поскольку Вьетнам отмечает 45-ю и 30-ю годовщину установления дипломатических отношений с Турцией и ОАЭ, соответственно.