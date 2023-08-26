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Премьер-министр: Освоить технологии, чтобы обеспечить кибебезопасность

Во второй половине дня 25 августа в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Национального руководящего комитета по кибербезопасности (Руководящий комитет), провел второе заседание Руководящего комитета.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Руководящего комитета, выступил с речью по завершении второго заседания Национального руководящего комитета по кибербезопасности. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь признал и высоко оценил усилия, ответственность и результаты работы членов Руководящего комитета, Офиса Руководящего комитета, подкомитетов и членов, в выполнении 4 ключевых задач (кибербезопасность; киберинформационная безопасность; выполнение задач по обороне в киберпространстве; борьба с плохой и токсичной информацией).

Анализируя требования к кибербезопасность в ближайшее время, премьер-министр заявил, что киберпространство стало стратегическим пространством; нужно активно реагировать на вызовы из киберпространства. В то же время нужно участие всей политической системы, бизнес-сообщества и людей; в котором Руководящий комитет, Офис Руководящего комитета, Подкомитеты по безопасности и кибербезопасности, силы, обеспечивающие безопасность и защищенность, являются ядром и непосредственными силами.

По словам Премьер-министра, наша страна ускоряет национальную цифровую трансформацию, строит цифровую экономику, цифровое общество и цифрового гражданина, включая задачу реализации Проекта 06 по развитию применения данных о народонаселении, электронной идентификации и аутентификации для выполнения цели цифровой трансформации. Тем самым, кибербезопасность должна быть важной, регулярной и долгосрочной задачей для поддержания безопасной, здоровой и надежной сетевой среды.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо продвигать исследования и самостоятельные разработки в области технологий, продуктов и услуг для обеспечения сетевой безопасности во Вьетнаме; усилить обеспечение сетевой безопасности в условиях цифровой трансформации; сосредоточить внимание на привлечении ресурсов для реализации этой задачи.

Премьер-министр отметил, что необходимо разработать национальную стратегию по безопасности данных, и в то же время строить план по интеграции, использованию, совместному использованию, анализу и обработке информации и данных для экономического развития; усилить внедрение решений по обеспечению кибербезопасности и борьбе с киберпреступностью; бороться за предотвращение на раннем этапе кибератак, заговоров и действий против Партии и государства в киберпространстве. Эффективно организовать учения по предотвращению и борьбе с кибератаками на национальном уровне.

Глава правительства поручил сосредоточиться на подготовке кадров, хорошо реализовать проект «Подготовка кадров для кибербезопасности в период 2022-2025 годов с видением до 2030 года»; исследовать и предложить апробировать ряд преференциальных и специальных режимов для сил, работающих в сфере киберинформационной безопасности; изучить и разработать Положение о взаимодействии между компетентными органами.

ИЖВ/ВИА

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