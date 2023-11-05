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Премьер-министр обозначил меры по социально-экономическому развитию до конца года
Поступления в государственный бюджет за 10 месяцев достигли 86,3% от годовой оценки, общий экспортно-импортный оборот вырос на 5,6%, а освоение государственных инвестиций составило 56,74% от плана, установленного премьер-министром.
В октябре индекс промышленной продукции вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число прибывших иностранных туристов достигло 1,1 млн. человек, в результате чего показатель за 10 месяцев составил почти 10 млн. человек, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За январь-октябрь было создано более 183.600 новых и возобновленных предприятий, что на 2,9% больше, чем за год, и освоено около 18 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций, что на 2,4% больше.
Члены кабинета сосредоточили свои обсуждения на нескольких ключевых вопросах, включая реформу заработной платы, распределение государственного инвестиционного капитала и три национальные целевые программы. Они также рассмотрели вопросы ускорения хода ключевых работ, привлечения иностранных туристов во Вьетнам и стимулирования инноваций и административной реформы, создавая таким образом благоприятные условия для граждан и бизнеса в сфере производства и торговли.
В оставшиеся месяцы этого года премьер-министр потребовал активно и действенно следовать выводам, достигнутым на восьмом пленуме Центрального комитета партии, резолюциям и заключениям Партии, Национального собрания и правительства, уделяя особое внимание основным задачам на 2023 год.
Он четко обозначил общую цель, которая заключается в том, чтобы продолжать уделять приоритетное внимание экономическому росту, поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции и обеспечению основных балансов экономики.
Чтобы решительно активизировать движущие силы роста, он призвал повысить эффективность государственного инвестиционного капитала. Кроме того, необходимо принимать инновационные меры по привлечению инвестиций от всего общества, уделяя особое внимание выборочному выбору ПИИ в масштабные и высокотехнологичные проекты, особенно в таких отраслях, как обрабатывающая и перерабатывающая промышленность, электроника, полупроводники, водород.
Для увеличения экспорта премьер-министр рекомендовал сохранять традиционные рынки и активно осваивать новые, особенно крупные и перспективные.
Что касается внутреннего рынка, то он предложил стимулировать спрос и продолжать кампанию “вьетнамские потребители отдают свое предпочтение отечественным товарам", а также бороться с контрабандой, торговым мошенничеством и контрафактом, принимая жесткие меры против нарушителей.
Помимо промышленности, сельского хозяйства, туризма и сферы услуг, он предложил развивать такие перспективные и выгодные услуги, как транспорт, логистика, образование, здравоохранение и банковское дело.
Премьер-министр также подчеркнул важность ускорения освоения государственного инвестиционного капитала, программы социально-экономического восстановления и развития, а также трех национальных целевых программ. Задача состоит в том, чтобы достичь уровня освоения средств не менее 95% от плана капитальных вложений на 2023 год и завершить утверждение планов до конца текущего года.
Среди других задач - активное восстановление рынков корпоративных облигаций и недвижимости, преодоление трудностей в производстве и торговле, обеспечение социального благополучия, чтобы не оставил никого позади.
Министрам и руководителям секторов также было настоятельно рекомендовано повысить свое чувство ответственности и сосредоточиться на выполнении важнейших задач, тем самым способствуя достижению годовых целевых показателей.