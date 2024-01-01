НОВОСТИ
Премьер-министр обозначил задачи для сектора охраны окружающей среды на 2024 год
Выступая с речью на конференции MoNRE по обзору деятельности в 2023 году и постановке задач на 2024 год, состоявшейся в Ханое 31 декабря, премьер-министр Чинх попросил министерство серьезно и эффективно следовать резолюциям и выводам Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата Центрального комитета партии, а также резолюциям Национального собрания (НС) и Правительства о ключевых задачах и решениях социально-экономического развития на 2024 год.
Что касается задачи по совершенствованию институциональных рамок и законов, глава правительства предложил немедленно сосредоточиться на устранении всех препятствий в пересмотренном Законе о земле, чтобы добиться его одобрения на предстоящей сессии НС.
По его словам, необходимо устранить громоздкие и ненужные административные процедуры, которые препятствуют развитию и создают неудобства для населения.
Министерство должно сосредоточиться на цифровой трансформации, зеленом переходе и циркулярной экономике, объединив ресурсы для создания баз данных о земле, окружающей среде и полезных ископаемых, связанных с базой данных населения Министерства общественной безопасности, сказал он.
Премьер-министр попросил министерство стимулировать развитие морской экономики, сосредоточившись на тщательном планировании, чтобы обеспечить резервы земли для развития, и пересмотреть приоритетные земельные базы, выделенные для планирования экономических и промышленных центров вдоль береговой линии.
Среди задач, поставленных перед министерством на 2024 год, - оценка водных ресурсов и прогнозирование проблем, чтобы предложить стратегические решения для обеспечения водной безопасности.
Кроме того, MoNRE должно разработать план действий для выполнения политических обязательств страны перед партнерами по поддержке справедливого энергетического перехода, развития промышленности на основе экосистем и внедрения адаптивных моделей для повышения устойчивости и минимизации потерь, вызванных изменением климата, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, добавив, что эти инициативы включают в себя конкретные проекты и механизмы поддержки, адаптированные для предприятий.