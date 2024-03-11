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Премьер-министр Новой Зеландии председательствовал на церемонии приветствия вьетнамского коллеги

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и его супруга председательствовали на церемонии приветствия с традиционным ритуалом маори для премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня и его супруги, которые находятся с официальным визитом в Новую Зеландию с 10 по 11 марта.
  Премьер-министр Кристофер Лаксон (слева) приветствует премьер-министра Фам Минь Тьиня. Фото: ВИA  
На протяжении почти 50 лет дипломатических отношений отношения двух стран непрерывно развивались и в июле 2020 года были повышены до уровня стратегического партнерства.

В настоящее время Вьетнам является 14-м по величине торговым партнером Новой Зеландии, а объем двусторонней торговли достиг 1,3 миллиарда долларов США в 2023 году. По состоянию на ноябрь 2023 года Новая Зеландия реализовала во Вьетнаме 52 инвестиционных проекта на сумму 208,35 млн долларов США, заняв 39-е место среди 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, свидетельствуют статистические данные.

В южнотихоокеанской стране проживает около 11000 вьетнамцев, главным образом в Окленде, Крайстчерче и Веллингтоне.

В рамках визита Вьетнам и Новая Зеландия будут обсуждать меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, включая продвижение ключевых и традиционных областей сотрудничества, таких как торговля, инвестиции, труд, образование и подготовка кадров, сельское хозяйство и др.

ВИА/ИЖВ

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