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Премьер-министр Новой Зеландии председательствовал на церемонии приветствия вьетнамского коллеги
В настоящее время Вьетнам является 14-м по величине торговым партнером Новой Зеландии, а объем двусторонней торговли достиг 1,3 миллиарда долларов США в 2023 году. По состоянию на ноябрь 2023 года Новая Зеландия реализовала во Вьетнаме 52 инвестиционных проекта на сумму 208,35 млн долларов США, заняв 39-е место среди 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, свидетельствуют статистические данные.
В южнотихоокеанской стране проживает около 11000 вьетнамцев, главным образом в Окленде, Крайстчерче и Веллингтоне.
В рамках визита Вьетнам и Новая Зеландия будут обсуждать меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, включая продвижение ключевых и традиционных областей сотрудничества, таких как торговля, инвестиции, труд, образование и подготовка кадров, сельское хозяйство и др.