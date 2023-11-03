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Премьер-министр Нидерландов завершает визит во Вьетнам

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и сопровождающие его лица 2 ноября вечером покинули Ханой, завершив официальный визит во Вьетнам, проходивший с 1 по 2 ноября по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня
  На церемонии обмена соглашениями о сотрудничестве. Фото: ВИA  
Во время пребывания во Вьетнаме премьер-министр Марк Рютте принял участие в официальной церемонии приветствия, а также в переговорах и банкете с премьер-министром Фам Минь Тьинем.

На переговорах премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что визит имеет большое значение, поскольку обе страны отмечают 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений, что способствует дальнейшему углублению вьетнамско-нидерландского всеобъемлющего партнерства.

Он подтвердил решимость двух стран сотрудничать и развивать самодостаточность и устойчивость, внося тем самым позитивный вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Премьер-министр Нидерландов назвал Вьетнам приоритетным и важным партнером Нидерландов в Индо-Тихоокеанском регионе и выразил удовлетворение по поводу своего третьего официального визита во Вьетнам и встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем спустя почти год после официального визита Фам Минь Тьиня в Нидерланды в декабре 2022 года.

Оба лидера пообещали и далее продвигать рамки стратегического партнерства в области адаптации к климату, управления водными ресурсами, устойчивого сельского хозяйства и коллективно вносить вклад в решение глобальных проблем, в частности, посредством сотрудничества в морской добыче песка, зеленой экономике, экономике замкнутого цикла, климатоустойчивого городского развития и высококачественной подготовке кадров в области изменения климата и управления водными ресурсами, ирригации и предотвращения стихийных бедствий.

По итогам переговоров премьер-министры двух стран стали свидетелями обмена четырьмя соглашениями о сотрудничестве между министерствами, ведомствами и ассоциациями обеих стран в области устойчивой разведки и эксплуатации ключевых полезных ископаемых, таможни, инвестиций и торговли.

В рамках визита они также совершили совместную прогулку на велосипедах по улицам Ханоя.

Они приняли участие в Форуме «Зеленая экономика 2023» на тему «Европейско-вьетнамское сотрудничество подпитывает зеленые инициативы», организованном Европейской торговой палатой во Вьетнаме (EuroCham).

После переговоров премьер-министры двух стран обменялись четырьмя соглашениями о сотрудничестве между министерствами, ведомствами и ассоциациями обеих стран в области устойчивой разведки и разработки ключевых полезных ископаемых, таможенного дела, инвестиций и торговли.

Голландский лидер также посетил Дипломатическую академию Вьетнама, выступил с докладом на круглом столе «Международное право и порядок на море», посетил и побеседовал с преподавателями и учащимися Ханойско-Амстердамской средней школы для одаренных детей, которая является важным и знаковым символом связи между двумя странами.

Утром 2 ноября в рамках визита Марк Рютте вместе со своими вьетнамскими друзьями насладился дегустацией чая на известной чайной улице Дьенбьенфу.

ИЖВ/ВИА

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