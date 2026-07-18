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Премьер-министр Ле Минь Хынг: укреплять взаимосвязи в интересах практического развития отношений между Вьетнамом и Грецией
Премьер-министр поздравил Грецию с достижениями в социально-экономическом развитии и укреплением её международного авторитета, особенно в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2025–2026 годов, подчеркнув, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям с Грецией — своим традиционным партнёром.
Отметив значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества, Премьер-министр предложил активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях, прежде всего на высшем; эффективно использовать действующие механизмы взаимодействия и расширять сотрудничество в сферах экономики, торговли и инвестиций, максимально используя возможности Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA). Он также призвал укреплять связи между деловыми кругами и расширять сотрудничество в областях, где Греция обладает преимуществами, включая морскую экономику, портовое хозяйство, морские перевозки, логистику, судостроение, подготовку морских кадров, возобновляемую энергетику, науку и технологии. Премьер-министр подтвердил готовность Вьетнама создавать благоприятные условия для выхода греческих компаний на вьетнамский рынок и их долгосрочной инвестиционной деятельности.
Премьер-министр выразил надежду, что Греция продолжит играть активную роль в содействии скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) оставшимися государствами — членами ЕС, а также поддержит скорейшую отмену Европейской комиссией предупреждения в виде «жёлтой карточки» в отношении вьетнамской рыбной продукции, связанного с ННН-промыслом. Он также предложил ускорить завершение формирования договорно-правовой базы сотрудничества, включая соглашения в области морского транспорта, трудовой миграции и экономики, активизировать взаимодействие в сферах культуры, образования, сохранения культурного наследия, народной дипломатии, межрегиональных связей и изучить возможность открытия прямого авиасообщения между Вьетнамом и Грецией.
Пользуясь случаем, Премьер-министр предложил греческой стороне и впредь создавать благоприятные условия для проживания и деятельности вьетнамской общины в Греции, способствуя её роли в качестве моста дружбы между двумя странами.
Поблагодарив Премьер-министра за тёплый приём, министр Георгиос Герапетритис передал Ле Минь Хынгу приветствия и приглашение посетить Грецию от Президента и Премьер-министра Греции. Он высоко оценил впечатляющие успехи Вьетнама в развитии, возрастающую роль страны в АСЕАН, а также позитивную динамику отношений между Вьетнамом и ЕС, подчеркнув, что Греция придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и готова выступать связующим звеном в развитии отношений между Вьетнамом и ЕС.
Разделяя оценки Премьер-министра, министр подтвердил стремление Греции расширять сотрудничество с Вьетнамом в сферах торговли, инвестиций, морского транспорта, логистики, подготовки моряков, сельского хозяйства, туризма и фармацевтики, а также сообщил о планах направить во Вьетнам делегацию деловых кругов для поиска возможностей сотрудничества и инвестиций.
Министр также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в области трудовых ресурсов, расширении студенческих обменов, культурного взаимодействия и археологических исследований. Он подтвердил поддержку Грецией EVIPA, скорейшей отмены «жёлтой карточки» за ННН-промысел, а также поддержки усилий по исключению Вьетнама из списка ЕС юрисдикций, не сотрудничающих в налоговой сфере.
Стороны договорились укреплять координацию и взаимную поддержку в рамках ООН и других многосторонних форумов, содействовать развитию отношений между АСЕАН и ЕС, а также вновь подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полётов, урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.