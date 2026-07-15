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Премьер-министр Ле Минь Хынг почтил память павших героев в провинции Лангшон

Утром 15 июля в ходе рабочей поездки в провинцию Лангшон премьер-министр Ле Минь Хынг и сопровождавшая его делегация центральных органов власти возложили цветы и благовония к Мемориальному кладбищу павших воинов провинции, почтив память погибших.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг почтил память героев и павших воинов на Провинциальном кладбище павших воинов провинции Лангшон. Фото: ВИА  
В состав делегации вошли министр, руководитель Канцелярии Правительства Данг Суан Фонг; министр сельского хозяйства и окружающей среды Чинь Вьет Хунг; секретарь парткома провинции Лангшон Хоанг Куок Кхань; заместитель министра обороны, генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг; заместитель министра общественной безопасности, генерал-лейтенант Данг Хонг Дык, а также руководители министерств, центральных ведомств и государственных учреждений.

В торжественной и скорбной атмосфере, с чувством глубокой благодарности, Премьер-министр и члены делегации почтили память павших героев минутой молчания. Они выразили признательность тем, кто отдал свою молодость, жизнь и кровь во имя независимости и свободы Родины, а также счастья народа, и сегодня покоится на Мемориальном кладбище павших героев провинции Лангшон.

Мемориальное кладбище павших героев Лангшона, построенное в 1980 году и расположенное в квартале Тамтхань провинции Лангшон, стало местом вечного упокоения 488 героев, погибших в разные периоды войн сопротивления, а также в ходе строительства и защиты Отечества.

На кладбище находятся 81 могила с полностью установленными данными о погибших, 245 – с частично установленными сведениями, тогда как личности ещё 61 павшего героя до сих пор остаются неизвестными.

Затем премьер-министр Ле Минь Хынг и члены центральной делегации посетили ветерана войны Ви Ван Ныока (1948 года рождения), получившего инвалидность вследствие ранения, и вручили ему памятные подарки. В настоящее время он проживает в квартале Донгкинь провинции Лангшон. Визит был приурочен к 79-й годовщине Дня инвалидов войны и павших героев (27 июля 1947 года – 27 июля 2026 года).

ИЖВ/ВИА

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