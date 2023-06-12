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Премьер-министр инспектирует поставки электроэнергии и угля в Куангнинь
Vinacomin должен сосредоточиться на добыче угля и поставках для тепловых электростанций по мере необходимости, в то время как Комиссия по управлению государственным капиталом на предприятиях должна эффективно управлять использованием капитала в корпорациях и государственных предприятиях.
Министерство промышленности и торговли пересмотрит, внесет изменения и дополнения в нормативные акты, чтобы устранить препятствия, связанные с производством и поставкой электроэнергии.
По этому случаю премьер-министр поручил рассмотреть семь других предложений от Vinacomin и одно от корпорации Dong Bac.