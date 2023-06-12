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Премьер-министр инспектирует поставки электроэнергии и угля в Куангнинь

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил северную провинцию Куангнинь 11 июня, чтобы проинспектировать производство и поставку электроэнергии в компании «Тепловая электростанция Монгзыонг», АО «Куангнинь Тепловая электростанция», а также добычу угля и снабжение тепловых электростанций АО «Ha Tu Coal».
  Премьер-министр Фам Мин Тьинь проводит рабочую встречу с Винакомином. Фото: ВИА
Выслушав отзывы на заседании, премьер-министр Чинх попросил EVN выполнить поставленные им задачи и принять решения по обеспечению электроснабжения. Если трудности сохранятся, он попросил их немедленно сообщить об этом.

Vinacomin должен сосредоточиться на добыче угля и поставках для тепловых электростанций по мере необходимости, в то время как Комиссия по управлению государственным капиталом на предприятиях должна эффективно управлять использованием капитала в корпорациях и государственных предприятиях.

Министерство промышленности и торговли пересмотрит, внесет изменения и дополнения в нормативные акты, чтобы устранить препятствия, связанные с производством и поставкой электроэнергии.

По этому случаю премьер-министр поручил рассмотреть семь других предложений от Vinacomin и одно от корпорации Dong Bac.

ИЖВ/ВИА

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