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Премьер-министр инспектировал подготовку к новому учебному году в провинции Контум
По словам директора провинциального департамента образования и подготовки кадров, в новом учебном году в Контуме более 160.000 детей пойдет в школу, из которых около 100.000 принадлежат к различным этническим меньшинствам, и более 11.000 учителей и управленческого персонала. Базовые условия для нового учебного года выполнены.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к местному сектору образования с просьбой поддерживать эффективную реализацию механизмов и политики Партии и государства в области образования под девизом «ученики — это центр, школы — основа, учителя — движущая сила образования».
По его словам, провинция должна сосредоточиться на повышении качества преподавания и обучения, а также на улучшении жизненных навыков учеников.
Глава правительства обратился к местным партийным комитетам и органам власти с просьбой обратить внимание на благоустройство школ, особенно на интернаты для учеников из числа этнических меньшинств, и уделить большое внимание школьной администрации.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал 1 миллиард донгов (42.000 долларов США) школе-интернат Ту Мо Ронг, чтобы помочь ей купить оборудование и модернизировать помещени