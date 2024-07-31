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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь прибыл в Нью-Дели, начав государственный визит в Индию

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация прибыли в военный аэропорт Палан в Нью-Дели 30 июля (по местному времени), начав государственный визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.
  Премьер-министра Фам Минь Тьиня встречают в аэропорту Нью-Дели. Фото: ВИA  
В аэропорту премьер-министра и сопровождающих его лиц встретили государственный министр иностранных дел Пабитра Маргерита и посол Индии во Вьетнаме Сандип Арья с индийской стороны, а также посол Вьетнама в Индии Нгуен Тхань Хай и генеральный консул в Мумбаи Ле Куанг Бьен с вьетнамской стороны.

Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня призван подтвердить последовательную политику Вьетнама, придающего большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Индией.

В ходе визита запланированы переговоры и встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, президентом Друпади Мурму, спикером Раджья Сабха (верхней палаты индийского парламента) Джагдипом Дханкхаром и спикером Лок Сабха (нижней палаты) Омом Бирлой.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также встретится с лидерами некоторых политических партий, примет участие в бизнес-форумах и диалогах, примет руководителей ведущих индийских экономических групп и выступит в Индийском совете по мировым делам.

Ожидается, что визит укрепит двустороннее сотрудничество в традиционных областях и расширит его на такие потенциальные сферы, как электроника, телекоммуникации, фармацевтика, возобновляемые источники энергии, зеленая экономика, цифровая экономика, искусственный интеллект, полупроводники, новые материалы и основные полезные ископаемые.

Он будет способствовать укреплению политического доверия и углублению многогранного сотрудничества между двумя странами, а также предоставит возможность двум сторонам обменяться мнениями по вопросам безопасности и стратегическим вопросам в регионе и мире и подтвердить свою взаимную поддержку на многосторонних форумах, представляющих взаимный интерес.

ВИА/ИЖВ

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