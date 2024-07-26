Премьер-министр Вьетнама принял специального посланника премьер-министра Японии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и специальный посланник премьер-министра Японии Кисида Фумио и бывший премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ на встрече в Ханое 25 июля. Фото: VGP

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокую благодарность премьер-министру Кисиде и другим японским лидерам за направление соболезнований и делегации во главе с бывшим премьер-министра Сугой Ёсихидэ для участия в государственных похоронах главы партии.



"Это свидетельствует о привязанности и уважении правительства, премьер-министра и народа Японии к генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу и всеобъемлющему стратегическому партнерству между Вьетнамом и Японией", - подтвердил он.

Он поделился, что Генеральный секретарь всегда придавал большое значение вьетнамско-японской дружбе и сотрудничеству и дал много важных указаний по их укреплению, всестороннему и устойчивому развитию.



Бывший премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ передал глубочайшие соболезнования от премьер-министра Кисиды и правительства Японии партии, государству и народу Вьетнама и семье генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.



Он также поделился незабываемыми воспоминаниями о встрече с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом во время его официального визита во Вьетнам в 2020 году в качестве премьер-министра Японии.



Отметив большие успехи, достигнутые в отношениях двух стран в различных областях за последнее время, успешную организацию мероприятий по празднованию 50-летия дипломатических отношений и повышение уровня двусторонних связей в 2023 году, бывший премьер-министр Японии поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за решительные направления развития отношений двух стран.



Японский бизнес очень заинтересован в расширении инвестиций во Вьетнаме, заявил он, добавив, что японское правительство прилагает усилия для создания благоприятных условий для иностранных стажеров, в том числе вьетнамских.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам ценит и желает конкретизировать рамки Всеобъемлющего стратегического партнерства с Японией, чтобы наследовать и развивать наследие, оставленное генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и покойным премьер-министром Японии Абэ Синдзо.



За прошедшее время две страны добились большего политического доверия, более глубоких экономических отношений и более тесных обменов между людьми, благодаря вкладу более 560 000 вьетнамцев в Японии, отметил он.



Глава правительства попросил бывшего премьер-министра Японии продолжать поддерживать развитие двусторонних отношений в таких областях, как обмен делегациями всех уровней и экономико-инвестиционное сотрудничество.

Япония должна предоставить официальную помощь в целях развития (ОПР) нового поколения для стратегических инфраструктурных проектов, городских железных дорог и новых областей, таких как цифровая трансформация и "зеленый" переход; расширить торговое сотрудничество и вывести вьетнамскую продукцию, такую как грейпфруты и другие фрукты, на японский рынок; а также способствовать сотрудничеству в области высококачественных человеческих ресурсов и преподавания японского языка во Вьетнаме, сказал он.



Обеим сторонам необходимо активизировать сотрудничество между населенными пунктами, культурные обмены и сотрудничество в решении проблемы старения населения, заявил он, призвав Японию расширить визовые льготы для вьетнамских граждан, чтобы они могли путешествовать и работать в этой стране.



