Премьер-министр Вьетнама принял председателя Ассоциации юристов России

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил результаты сотрудничества между Ассоциацией юристов России и Ассоциацией юристов Вьетнама в последнее время. Он предложил двум странам продолжать укреплять политическое доверие и способствовать визитам на высоком уровне, устранить трудности и препятствия в реализации проектов экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в духе гармоничных выгод и предупреждения общих рисков; способствовать сотрудничеству и обмену опытом между министерствами, ведомствами и населенными пунктами двух стран; содействовать сотрудничеству в сферах образования и подготовки кадров, обмена студентамм, культуры, туризма.



Чтобы способствовать конкретизации договоренностей высокопоставленных руководителей двух стран, премьер-министр предложил Ассоциациям юристов России и Вьетнама, также соответствующим ведомствам рассмотреть и эффективно реализовать соглашения, сотрудничать, обмениваться опытом, продолжать принимать участие в разработке правовых рамок сотрудничества между двумя странами, активно содействовать развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества.

В отношении глобальных и региональных вопросов он призвал к продолжению координации на многосторонних форумах во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Председатель Ассоциации юристов России, в свою очередь, подтвердил, что Россия придает большое значение отношениям с Вьетнамом и желает укреплять их во всех сферах. Он сообщил, что доложит содержание встречи премьер-министра руководителям и компетентным органам российской стороны. Он лично продолжит способствовать развитию отношений между двумя странами, особенно в тех сферах и направлениях, которые прокомментировал премьер-министр.