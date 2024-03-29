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Премьер-министр Вьетнама принял покидающего свой пост странового директора ВБ

28 марта в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил прием для директора Всемирного банка (ВБ) по Вьетнаму Каролин Тёрка, которая приехала попрощаться с ним в связи с окончанием срока ее работы.
  Премьер-министр Вьетнама принял покидающего свои пост странового директора ВБ hinh anh 1 Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и директор Всемирного банка (ВБ) по Вьетнаму Каролин Тёрка. Фото: ВИA  
Поздравив Каролин Тёрка с успешным пребыванием в стране, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил сотрудничество ВБ и поддержку Вьетнам в проведении дела Доймой (обновление) на протяжении последних 30 лет. Он отметил, что банк является одним из трех крупнейших партнеров Вьетнама по развитию и предоставлению иностранных кредитов.

По словам премьер-министра Вьетнама, во время пребывания Каролин Тёрка на посту дидектора ВБ поддержал Вьетнам в переносе сроков погашения кредитов Международной ассоциации развития (МАР), тем самым оказав стране помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлении экономики. ВБ также предоставил Вьетнаму безвозвратную помощь для укрепления потенциала профилактического здравоохранения страны.

Также во время пребывания в должности ВБ взял на себя обязательства по мобилизации ресурсов для крупномасштабных инфраструктурных проектов, призвал увеличить объем безвозвратной помощи Вьетнаму и помог стране улучшить институты и повысить эффективность центрального и местного управления посредством политических консультаций.

Глава правительства предложил ВБ увеличить финансирование Вьетнама, сосредоточившись на ключевых национальных проектах крупного масштаба, таких как зеленый переход, цифровая трансформация, городские железные дороги, возобновляемые источники энергии, передача электроэнергии, умное сельское хозяйство, низкий уровень выбросов углерода и адаптация к изменению климата.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду на скорый официальный визит президента ВБ во Вьетнам, что будет способствовать более практичному и эффективному развитию партнерства между ВБ и Вьетнамом.

Каролин Тёрк, в свою очередь, поблагодарила правительство, премьер-министра и вьетнамские министерства, ведомства и местные органы власти за поддержку и помощь, оказанную ВБ и ей самой в период ее пребывания в должности, в частности, за распоряжение премьер-министра о создании рабочей группы для решения проблем в ходе реализации проектов во Вьетнаме.

Она подтвердила, что ВБ готов и впредь оказывать поддержку Вьетнаму в достижении его целей в области развития.

ВИА/ИЖВ

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