НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама принял заместителя премьер-министра Камбоджи
Вьетнам неизменно уделяет приоритетное внимание укреплению традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с Камбоджей во всех областях, при этом партийное сотрудничество продолжает определять развитие двусторонних отношений, основанных на солидарности, дружбе и взаимном уважении, сказал он.
Вьетнам хочет тесно сотрудничать с Камбоджей и другими странами бассейна реки Меконг в деятельности, связанной с устойчивым использованием, управлением, защитой и развитием реки на основе Меконгского соглашения и правил Комиссии по реке Меконг, обеспечивая гармонизацию интересов прибрежных стран.
Премьер-министр также выразил пожелание, чтобы Камбоджа продолжала решать проблемы людей вьетнамского происхождения и создавала благоприятные условия для вьетнамских предприятий, инвестирующих и ведущих бизнес в Камбодже.
Отметив, что предстоящая годовщина победы при Дьенбьенфу является важным событием для трех стран, заместитель премьер-министр Камбоджи Нет Савоена заявил, что Камбоджа ценит укрепление отношений с Вьетнамом и считает солидарность их общей победой.
По мнению обеих сторон, вьетнамско-камбоджийские связи сильно развиваются во всех областях.
Они договорились продолжать укреплять обмен делегациями и контакты на высоком уровне, координировать эффективную реализацию достигнутых договоренностей, развивать сотрудничество и экономические связи, особенно в приграничной экономической зоне Вьетнама и Камбоджи.
Необходимо придерживаться принципа недопущения использования враждебными силами своей территории для нанесения ущерба безопасности и интересам другой стороны, заявили они.
Они пообещали решить вопрос о демаркации оставшихся 16 % границы, чтобы построить границу мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого развития.