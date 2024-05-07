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Премьер-министр Вьетнама принял заместителя премьер-министра Камбоджи

6 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь принял в Ханое заместителя премьер-министра Камбоджи Нет Савоена, который во главе делегации высокого уровня принимает участие в церемонии, посвященной 70-летию победы при Дьенбьенфу (7 мая 1954 - 2024 гг.) во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и заместитель премьер-министра Камбоджи Нет Савоен во время встречи в Ханое 6 мая. Фото: ВИA  
Приветствуя заместителя премьер-министра Камбоджи, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что историческая победа - это общий триумф Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, и выразил глубокую признательность Вьетнама за неоценимую помощь камбоджийских и лаосских лидеров и народов революционному делу вьетнамского народа.

Вьетнам неизменно уделяет приоритетное внимание укреплению традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с Камбоджей во всех областях, при этом партийное сотрудничество продолжает определять развитие двусторонних отношений, основанных на солидарности, дружбе и взаимном уважении, сказал он.

Вьетнам хочет тесно сотрудничать с Камбоджей и другими странами бассейна реки Меконг в деятельности, связанной с устойчивым использованием, управлением, защитой и развитием реки на основе Меконгского соглашения и правил Комиссии по реке Меконг, обеспечивая гармонизацию интересов прибрежных стран.

Премьер-министр также выразил пожелание, чтобы Камбоджа продолжала решать проблемы людей вьетнамского происхождения и создавала благоприятные условия для вьетнамских предприятий, инвестирующих и ведущих бизнес в Камбодже.

Отметив, что предстоящая годовщина победы при Дьенбьенфу является важным событием для трех стран, заместитель премьер-министр Камбоджи Нет Савоена заявил, что Камбоджа ценит укрепление отношений с Вьетнамом и считает солидарность их общей победой.

По мнению обеих сторон, вьетнамско-камбоджийские связи сильно развиваются во всех областях.

Они договорились продолжать укреплять обмен делегациями и контакты на высоком уровне, координировать эффективную реализацию достигнутых договоренностей, развивать сотрудничество и экономические связи, особенно в приграничной экономической зоне Вьетнама и Камбоджи.

Необходимо придерживаться принципа недопущения использования враждебными силами своей территории для нанесения ущерба безопасности и интересам другой стороны, заявили они.

Они пообещали решить вопрос о демаркации оставшихся 16 % границы, чтобы построить границу мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого развития.

ВИА/ИЖВ

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