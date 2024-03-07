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Премьер-министр Вьетнама призвал укреплять отношения между АСЕАН и Австралией
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, обе стороны должны совершить прорыв в экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве, стремясь удвоить торговый оборот в ближайшие 10 лет; в сотрудничестве по развитию человеческих ресурсов, особенно в области высококачественных человеческих ресурсов и трудового сотрудничества; а также в научно-технологическом и инновационном сотрудничестве, сосредоточившись на развитии цифровой экономики, зеленой трансформации, циркулярной экономики и развивающихся секторов, таких как полупроводниковые чипы, искусственный интеллект.
Он также подчеркнул необходимость укрепления политического доверия и сотрудничества в обеспечении глобального мира и безопасности, развития культурного сотрудничества и обмена между людьми, а также использования преимуществ более 1 миллиона выходцев из АСЕАН в Австралии, включая более 350.000 вьетнамцев, проживающих за рубежом.
АСЕАН и Австралия должны объединить усилия для продвижения региона, уважающего и действующего на основе международного права, в котором страны соблюдают Устав ООН и международное право, уважают принципы и кодексы поведения (COC) АСЕАН, а также ускорить создание новых, включая практический и эффективный COC в Восточном море, благодаря которому Восточное море станет водами мира, стабильности, сотрудничества и развития.
Лидеры обеих сторон приняли Заявление о видении лидеров АСЕАН и Австралии "Партнеры во имя мира и процветания" и Мельбурнскую декларацию "Партнерство во имя будущего", в которых изложены направления развития двусторонних связей во всех областях в ближайшее время.
Участники выразили удовлетворение развитием отношений между АСЕАН и Австралией и достижениями их сотрудничества, особенно с момента создания Стратегического партнерства в 2014 году и повышения статуса всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году.
Они сосредоточили свое внимание на будущих направлениях развития недавно обновленного соглашения о зоне свободной торговли АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия (AANZFTA) и Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP). Они также договорились активизировать сотрудничество в новых областях, таких как инновации, цифровая экономика, зеленый переход, энергетический переход и электронная коммерция, превратив их в новые драйверы роста экономических отношений между АСЕАН и Австралией.
АСЕАН приветствовала одобрение Австралией выделения дополнительных 222,5 млн австралийских долларов (145 млн долларов США) на сотрудничество со странами субрегиона Меконг, создание инвестиционного фонда в размере 2 млрд австралийских долларов и другие инициативы по развитию торгового и инвестиционного сотрудничества со странами АСЕАН в ближайшее время.
Стороны договорились расширять сотрудничество в области политики, безопасности и обороны, морское сотрудничество, сотрудничество в области кибербезопасности, особенно в рамках инициированных и возглавляемых АСЕАН механизмов и форумов, способствующих формированию региональной структуры, основанной на верховенстве права, с АСЕАН в центре, осуществляющих сотрудничество, основанное на Перспективах АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе (AOIP).
Участники подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, безопасности судоходства и авиации в Восточном море, мирного разрешения споров на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Они призывают к полному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и усилиям по скорейшему достижению эффективного и существенного COC в соответствии с международным правом, включая UNCLOS 1982.