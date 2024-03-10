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Премьер-министр Вьетнама начинает официальный визит в Новую Зеландию
В аэропорту премьер-министра Фам Минь Тьиня встретили, со стороны Новой Зеландии, Министр экономического развития Новой Зеландии Мелисса Ли, Начальник Службы государственного протокола Министерства иностранных дел Род Харрис, назначенный Посол Новой Зеландии во Вьетнаме Кэролайн Бересфорд, а с вьетнамской стороны Посол Вьетнама в Новой Зеландии Нгуен Ван Чунг и сотрудники Посольства Вьетнама в Новой Зеландии.
Ожидается, что в ходе визита в Новую Зеландию премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет встречи и переговоры с высшими руководителями Новой Зеландии, примет участие в беседах с руководителями ведущих ассоциаций и предприятий Новой Зеландии, посетит новозеландские научные, технологические и образовательные организации.
На протяжении почти 50 лет дипломатических отношений отношения двух стран непрерывно развивались и в июле 2020 года были повышены до уровня стратегического партнерства.
В настоящее время Вьетнам является 14-м по величине торговым партнером Новой Зеландии, а объем двусторонней торговли достиг 1,3 миллиарда долларов США в 2023 году. По состоянию на ноябрь 2023 года Новая Зеландия реализовала во Вьетнаме 52 инвестиционных проекта на сумму 208,35 млн долларов США, заняв 39-е место среди 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, свидетельствуют статистические данные.
В южнотихоокеанской стране проживает около 11 000 вьетнамцев, главным образом в Окленде, Крайстчерче и Веллингтоне.
В рамках визита Вьетнам и Новая Зеландия будут обсуждать меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, включая продвижение ключевых и традиционных областей сотрудничества, таких как торговля, инвестиции, труд, образование и подготовка кадров, сельское хозяйство и др.