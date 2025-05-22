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Премьер-министр Вьетнама направил послание в адрес 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Премьер-министр Вьетнама направил послание в адрес 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
По приглашению Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь 20 мая направил послание в адрес 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в Женеве.

В своём послании Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что вопросы здоровья и человека имеют всеобъемлющий, глобальный и всеобщий характер, поэтому необходимо укреплять многосторонность, международное сотрудничество и солидарность. Международное сообщество должно объединить усилия и совместно противостоять общим вызовам, таким как пандемия COVID-19, изменение климата, старение населения, истощение природных ресурсов и др.

Премьер-министр призвал развитые страны к более активной и эффективной поддержке развивающихся государств в сфере науки, технологий, ресурсов и финансирования, особенно в производстве лекарств и вакцин, а также в предоставлении консультаций по созданию институтов, обучении кадров, повышении потенциала и внедрении политики охраны здоровья населения.

Подчеркнув решительную поддержку ВОЗ и Всемирной ассамблеи здравоохранения, Премьер-министр заявил, что Вьетнам готов вносить активный вклад, делиться опытом, знаниями и достигнутыми результатами с мировым сообществом. Вьетнам подтверждает свою приверженность инвестициям в человека, охране и улучшению здоровья населения, в целях совместного построения здорового мира, где жители всех стран имеют хорошее здоровье и обеспечены законными правами и интересами.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом принятия решений ВОЗ. 78-я сессия проводится с 19 по 27 мая под девизом «Один мир – ради здоровья» и сосредоточена на завершении переговоров по глобальному соглашению о борьбе с пандемиями, а также на обсуждении приоритетных вопросов, таких как расширение всеобщего охвата медицинскими услугами, укрепление систем здравоохранения, борьба с антимикробной устойчивостью и решение проблем неинфекционных заболеваний.

ВИА/ИЖВ

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