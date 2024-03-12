НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама выступил с программной речью в Университете Виктории в Веллингтоне
По его словам, регион и мир переживают период глубоких преобразований, характеризующихся быстрыми, сложными и непредсказуемыми событиями, сопровождающимися ростом рисков и нестабильности, таких как стратегическое соперничество между державами.
Регион и мир переживают период глубоких преобразований, характеризующийся быстрыми, сложными и непредсказуемыми событиями с растущими рисками и нестабильностью, такими как стратегическая конкуренция между державами, сказал он, добавив, что нигде глобальные изменения не проявляются так очевидно, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, которые являются локомотивом восстановления и роста мировой экономики и мировым экономическим центром, производящим почти 60% мирового ВВП и обеспечивающим 46% международной торговли.
Наряду с молодой рабочей силой и сетью глубоких экономических связей с различными крупномасштабными соглашениями о свободной торговле нового поколения, членами которых являются и Вьетнам, и Новая Зеландия, регионы могут похвастаться инновационным потенциалом и являются пионерами в тестировании новых технологий, подчеркнул глава вьетнамского правительства.
Однако, помимо возможностей, регионы являются местом острой стратегической конкуренции между крупными державами, что создает высокий риск конфликтов, которые могут затронуть страны в регионах и во всем мире.
Подчеркивая видение и стремление Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что страна хочет объединить усилия с международным сообществом для поддержания мира, предотвращения войн и конфликтов, а также содействия устойчивому развитию.
Вьетнам стремится стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, поэтому он определил три основополагающих фактора: построение социалистической демократии, построение правового социалистического государства и построение социалистической рыночной экономики, сказал он, подчеркнув, что люди были поставлены во главу угла и стали локомотивом развития, и Вьетнам не будет жертвовать социальным прогрессом, справедливостью и экологией ради чистого экономического роста.
Говоря о направлениях развития Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам развивает независимую, самодостаточную и проактивную экономику в сочетании с широкой, практичной и эффективной международной экономической интеграцией.
Он подчеркнул три прорыва страны в развитии институтов, человеческих ресурсов и инфраструктуры, при этом особое внимание уделяется реструктуризации экономики в сочетании с обновлением модели роста и повышением производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности.
Страна строит прогрессивную культуру, пронизанную национальной идентичностью, развивает образование и подготовку человеческих ресурсов, науку и технологии, обеспечивает социальное благополучие, уделяет должное внимание защите окружающей среды и реагированию на изменение климата.
Далее он отметил, что Вьетнам консолидирует и укрепляет оборону и безопасность, защищает национальную независимость, суверенитет и территориальную целостность, проводит оборонную политику "Четыре нет".
Вьетнам проводит внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности, сказал он, добавив, что страна является хорошим другом, надежным партнером и активным и ответственным членом международного сообщества.
Страна развивает свою бамбуковую дипломатию, пропитанную культурными традициями и историей, добавил он.
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, после почти 40 лет проведения дела «обновления», благодаря разумной политике, руководящим принципам, целям и направлениям Коммунистической партии Вьетнама, решительному участию всей политической системы, активному участию и консенсусу народа и бизнеса, а также поддержке и помощи международных друзей, Вьетнам добился большого прогресса и больших достижений, имеющих историческое значение.
Из страны, находившейся в осаде и под эмбарго, Вьетнам сегодня поддерживает отношения с 193 странами мира и установил стратегическое партнерство и всеобъемлющее партнерство с 30 государствами, включая все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, семь членов Группы семи (G7) и 16 членов Группы двадцати (G20). Она также подписала 16 соглашений о свободной торговле (ССТ) с более чем 60 странами и ведет переговоры еще по трем.
Поскольку мировая и региональная ситуация, по прогнозам, будет меняться быстро, сложно и непредсказуемо, Вьетнам будет и впредь обнаруживать, что трудностей и проблем больше, чем возможностей и преимуществ. Поэтому необходимо внимательно следить за реальностью и проводить своевременную, гибкую и эффективную политику реагирования. В частности, Вьетнам обновляет традиционные факторы роста, такие как инвестиции, потребление и экспорт, и активно продвигает новые, такие как наука и технологии, инновации, цифровая трансформация, зеленый переход, циркулярная экономика, экономика совместного использования, а также новые отрасли и сферы, такие как искусственный интеллект (ИИ) и полупроводники.
Вьетнам поддерживает макроэкономическую стабильность, контролирует инфляцию, способствует росту и обеспечивает основные балансы экономики, при этом уделяя особое внимание обеспечению социальной безопасности, защите окружающей среды и реагированию на изменение климата, консолидации и укреплению национальной обороны и безопасности, а также активизации внешней политики и международной интеграции, чтобы создать мирную и стабильную среду и благоприятные условия для национального развития, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Говоря о вьетнамско-новозеландских отношениях, премьер-министр подтвердил, что Новая Зеландия является одним из ведущих партнеров Вьетнама в регионе и одним из немногих его стратегических партнеров в мире.
Чтобы продолжать максимально использовать потенциал и сильные стороны обеих стран и поднять двусторонние отношения на новую высоту, необходимо продвигать стратегическую ценность вьетнамско-новозеландского партнерства, чтобы совместно способствовать миру, стабильности и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане.
Обе стороны должны совместно укреплять многостороннее сотрудничество и международную солидарность; решать споры и разногласия путем диалога и мирными средствами; продвигать идею "беспроигрышного сотрудничества и взаимной выгоды", а не "выигрыша-проигрыша"; и активно сотрудничать, чтобы внести вклад в формирование открытой, прозрачной, инклюзивной региональной структуры, основанной на международном праве, в которой Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) играет центральную роль.
Вьетнам надеется присоединиться к Новой Зеландии в новаторских усилиях по обеспечению продовольственной безопасности, развитию чистого и зеленого сельского хозяйства, а также повышению способности адаптироваться к изменению климата и другим глобальным вызовам, подчеркнул премьер-министр Чинь, добавив, что Вьетнам готов стать для Новой Зеландии мостом для дальнейшего укрепления отношений с АСЕАН и со странами-членами АСЕАН, особенно в роли координатора отношений АСЕАН и Новой Зеландии на период 2024-2027 годов. Он выразил надежду, что Новая Зеландия поможет Вьетнаму укрепить отношения с тихоокеанскими островными странами и международными организациями в этом регионе.
Обе стороны должны совместно укреплять многостороннее сотрудничество и международную солидарность; решать споры и разногласия путем диалога и мирными средствами; продвигать идею "беспроигрышного сотрудничества и взаимной выгоды", а не "выигрыша-проигрыша"; и активно сотрудничать, чтобы внести вклад в формирование открытой, прозрачной, инклюзивной региональной структуры, основанной на международном праве, в которой Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) играет центральную роль.
Вьетнам надеется присоединиться к Новой Зеландии в новаторских усилиях по обеспечению продовольственной безопасности, развитию чистого и зеленого сельского хозяйства, а также повышению способности адаптироваться к изменению климата и другим глобальным вызовам, подчеркнул премьер-министр Фам Минь Тьинь, добавив, что Вьетнам готов стать для Новой Зеландии мостом для дальнейшего укрепления отношений с АСЕАН и со странами-членами АСЕАН, особенно в роли координатора отношений АСЕАН и Новой Зеландии на период 2024-2027 годов. Он выразил надежду, что Новая Зеландия поможет Вьетнаму укрепить отношения с тихоокеанскими островными странами и международными организациями в этом регионе.
Глава правительства также предложил развивать модели трехстороннего сотрудничества между Вьетнамом и Новой Зеландией с одной или двумя островными странами южной части Тихого океана, или между Вьетнамом, Новой Зеландией и Лаосом, поскольку Лаос будет председателем АСЕАН в 2024 году; а также укреплять сотрудничество между АСЕАН и Форумом тихоокеанских островов (ФТО).
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам сделает все возможное, чтобы поднять двусторонние отношения на новую высоту, тем самым помогая каждой стране твердо защищать свою независимость, суверенитет, мир и развитие, на благо двух народов, а также для мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Это было последнее официальное мероприятие премьер-министра Фам Минь Тьинь во время его визита в Новую Зеландию. Вечером того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и вьетнамская высокопоставленная делегация должны покинуть Новую Зеландию и отправиться в Ханой.