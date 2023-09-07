Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама встретился с вице-президентом США

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вице-президент США Камала Харрис отметили решительные шаги по развитию всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США, направленные на укрепление двусторонних отношений, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки, технологий, инноваций...
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) и вице-президент США Камала Харрис. Фото: ВИА  
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вице-президент США Камала Харрис отметили решительные шаги по развитию всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США, направленные на укрепление двусторонних отношений, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, науки, технологий, инноваций, образования и профессиональной подготовки, обмена между людьми и урегулирование последствий войны.

На своей встрече в рамках 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним мероприятий в Джакарте, Индонезия, 6 сентября оба лидера выразили свою радость по поводу встречи друг с другом в третий раз за два года.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил вклад вице-президента США в двусторонние отношения, в частности её поддержку поставок вакцины против COVID-19 вьетнамскому народу.

Он выразил надежду вновь встретиться с вице-президентом Камалой Харрис в ближайшее время для конкретизации соглашений на высоком уровне с целью интенсивного, эффективного и практического укрепления вьетнамо-американских связей.

Вьетнам координирует свои действия с США по подготовке к предстоящему визиту президента США Джо Байдена в страну Юго-Восточной Азии, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

По этому случаю премьер-министр поздравил Президента, вице-президента и народ США с положительными результатами в преодолении трудностей, вызванных пандемией COVID-19, и получением солидных социально-экономических достижений за прошедшее время.

Со своей стороны, вице-президент Камала Харрис подчеркнула важность государственного визита президента Джо Байдена во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, полагая, что это ознаменует новую веху в двусторонних отношениях.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Австралийский сайт называет Вьетнам страной красоты и приятных сюрпризов

Австралийский сайт называет Вьетнам «страной красоты и приятных сюрпризов»

Theaureview.com - ведущее независимое музыкальное и художественное издание Австралии опубликовало статью под названием «Вьетнам: страна красоты и приятных сюрпризов», в которой подчеркивается, что Вьетнам является популярным туристическим направлением
ПОДРОБНЕЕ

Top