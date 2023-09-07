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Премьер-министр Вьетнама встретился с вице-президентом США
На своей встрече в рамках 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним мероприятий в Джакарте, Индонезия, 6 сентября оба лидера выразили свою радость по поводу встречи друг с другом в третий раз за два года.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил вклад вице-президента США в двусторонние отношения, в частности её поддержку поставок вакцины против COVID-19 вьетнамскому народу.
Он выразил надежду вновь встретиться с вице-президентом Камалой Харрис в ближайшее время для конкретизации соглашений на высоком уровне с целью интенсивного, эффективного и практического укрепления вьетнамо-американских связей.
Вьетнам координирует свои действия с США по подготовке к предстоящему визиту президента США Джо Байдена в страну Юго-Восточной Азии, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
По этому случаю премьер-министр поздравил Президента, вице-президента и народ США с положительными результатами в преодолении трудностей, вызванных пандемией COVID-19, и получением солидных социально-экономических достижений за прошедшее время.
Со своей стороны, вице-президент Камала Харрис подчеркнула важность государственного визита президента Джо Байдена во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, полагая, что это ознаменует новую веху в двусторонних отношениях.