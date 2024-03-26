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Премьер-министр Вьетнама встретился со спикером парламента Финляндии
Он предложил обеим сторонам изучить новый потенциал образовательного сотрудничества в области профессиональной подготовки, обменяться опытом в построении систем качественного образования и расширить студенческие обмены. Он поблагодарил и настоятельно призвал правительство и парламент Финляндии продолжать создавать благоприятные условия для проживающих там вьетнамских граждан, способствуя сохранению их роли моста для двусторонней дружбы и сотрудничества.
Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, в свою очередь, признал Вьетнам важнейшим экономическим партнером Финляндии в АСЕАН и пожелал укрепить двустороннее сотрудничество, чтобы в полной мере использовать огромный потенциал двух стран.
Проинформировав премьер-министра Фам Минь Тьиня о финской программе развития талантов, он тепло поприветствовал квалифицированных вьетнамских рабочих и студентов, приезжающих в европейскую страну для работы и учебы.
Лидеры двух стран согласились с необходимостью поиска новых направлений, подходов и стимулов для дальнейшего углубления двусторонних отношений, в том числе путем содействия обмену делегациями на всех уровнях и по каналам партии, государства и НС, а также оказания взаимной поддержки на многосторонних форумах во имя стабильности, мира и устойчивого развития.
Они пообещали содействовать налаживанию связей между предприятиями и инвесторами, в полной мере используя преимущества Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), особенно в таких востребованных и сильных областях, как высокие технологии, зеленое развитие, охрана окружающей среды, сельское и лесное хозяйство, информационные технологии.
Стороны продолжат эффективную реализацию рамочного соглашения двух правительств по проектам, финансируемым в рамках программы финского правительства по привлечению инвестиций в государственный сектор, с акцентом на приоритеты повышения конкурентоспособности частного экономического сектора, развития экономики, основанной на знаниях, решения проблем, связанных с устойчивым развитием и изменением климата, и содействия устойчивому развитию в дельте реки Меконг.
По глобальным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, они пообещали уважать суверенитет и территориальную целостность и разрешать споры мирными средствами, соблюдая при этом международное право, в частности Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Спикер выразил поддержку позиции АСЕАН и Вьетнама по вопросу Восточного моря, включая обеспечение безопасности и свободы судоходства и авиации, поддержку усилий АСЕАН и Китая по эффективному и полному осуществлению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и разработке Кодекса поведения в Восточном море (COC).