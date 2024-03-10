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Премьер-министр встретился с представителями вьетнамских интеллектуалов и экспертов в Австралии
Ассоциация стремится использовать знания и опыт своих членов, а также сеть связей с австралийскими учеными и экспертами для содействия развитию Вьетнама, особенно в таких новых областях, как цифровая трансформация, зеленый переход, инновации, поддержка малых и средних предприятий и подготовка рабочей силы, заявил соучредитель и президент VASEA профессор Нгием Дык Лонг из Сиднейского технологического университета (UTS).
VASEA и ее члены могут выступать в роли связующего звена, содействуя австралийским партнерам в предоставлении большего количества и более качественных стипендий для вьетнамских студентов.
Выступая на рабочей встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что рамки недавно установленного всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Австралией создают благоприятные условия для того, чтобы ассоциации дружбы стран активизировали сотрудничество, обмены между людьми и внесли вклад в развитие двусторонних отношений.
Он подтвердил, что партия и государство рассматривают, что вьетнамцы, проживающие за рубежом, являются неотъемлемой частью вьетнамского народа и стремятся к тому, чтобы вьетнамские интеллектуалы и эксперты за рубежом активно применяли опыт и технологии, полученные на международном уровне, к конкретным условиям во Вьетнаме, продвигая науку, технологии и инновации и внося практический вклад в развитие страны посредством конкретных программ и проектов.
Глава правительства рекомендовал VASEA максимально повысить роль вьетнамских ученых и экспертов в Австралии, наладить контакты с австралийскими исследовательскими институтами, учебными заведениями и предприятиями, а также сотрудничать с вьетнамскими министерствами и отраслями для активизации сотрудничества в сферах науки и технологий, образования и обучения, экономики, торговли и инвестиций, искусственного интеллекта, полупроводников, глубокой переработки минералов, зеленого транспорта и углеродных кредитов. Вьетнам также нуждается в поддержке фермеров, развитии сельскохозяйственной экономики и реагировании на изменение климата, особенно в районе дельты Меконга, отметил он.
Пользуясь случаем, премьер-министр поручил Министерству образования и профессиональной подготовки напрямую сотрудничать с VASEA для развития двусторонних отношений в области подготовки человеческих ресурсов. Он выразил надежду, что Австралия увеличит количество стипендий для Вьетнама в области цифровой трансформации, зеленого перехода, циркулярной экономики и экономики совместного пользования.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил Министерству науки и технологий изучить вопрос об организации премий в области науки и технологий, присуждаемых вьетнамцам за рубежом, а Министерству иностранных дел разработать проект по проведению форума для вьетнамских ученых и экспертов за рубежом во Вьетнаме.
Эта встреча стала заключительным мероприятием в рамках поездки премьер-министра Фам Минь Тьиня для участия в специальном саммите, посвященном 50-летию отношений АСЕАН-Австралия, и проведения официального визита в Австралию с 5 по 9 марта.