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Премьер-министр встретился с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая
Стороны выразили свою радость в связи с позитивным прогрессом в отношениях между двумя Партиями и странами за последние годы, обсудили и согласовали меры по укреплению дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем во всех областях, включая сотрудничество между Отечественным фронтом Вьетнама (ОФВ) и НПКСК.
Премьер-министр Тьинь передал Вану приветствия от высокопоставленных руководителей Вьетнама и председателя ЦК ОФВ До Ван Чиена, подчеркнув, что между Вьетнамом и Китаем существуют тесные соседские отношения, и две Партии, страны и народы оказывали друг другу бесценную поддержку во время борьбы за национальную независимость в прошлом и в нынешнем деле строительства социализма.
Вьетнам всегда придает большое значение поддержанию и развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем, рассматривая его как последовательную, стратегическую и долгосрочную политику, а также как главный приоритет во внешней политике страны.
Премьер-министр Тьинь предложил обеим сторонам продолжать поддерживать встречи и обмены на высоком уровне, расширять сотрудничество между местностями, организовывать дружеские встречи, обмены между людьми, молодежные фестивали и народные форумы между двумя странами, а также предложил возобновить партнерство в области туризма.
Он сказал, что ОФВ и НПКСК должны усилить обмен опытом, чтобы оптимизировать свою роль в политической жизни каждой страны, и рассмотреть возможность организации второго раунда дружеских обменов между двумя организациями и между регионами вдоль их общих границ.
Он сказал, что Китай всегда считал Вьетнам приоритетом внешней политики соседних страни готов сотрудничать сВьетнамом,расширять стратегические обмены и продвигать отношения между двумя сторонами и двумя странами на устойчивой и долгосрочной основе.
Он подтвердил, что НПКСК поддерживает расширение мероприятий по обмену между людьми, тем самым углубляя дружбу между двумя народами и расширяя экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество и транспортную инфраструктуру, повышая частоту и качество сотрудничества между их населенными пунктами.
НПКСК готов содействовать обмену, сотрудничеству и обмену опытом с ОФВ, чтобы внести позитивный вклад в развитие вьетнамо-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил Ван.