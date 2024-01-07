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Премьер-министры Вьетнама и Лаоса сопредседательствуют на двусторонней конференции по инвестиционному сотрудничеству в Ханое
Вьетнамские инвесторы в Лаосе указали на препятствия, с которыми они сталкиваются, и предложили пути их решения.
В настоящее время Вьетнам инвестирует в 241 проект в Лаосе с общим капиталом 5,47 миллиарда долларов США.
Премьер-министр Сонексай Сипхандон отметил мнения и предложения инвесторов, подтвердив, что рост числа вьетнамских инвесторов в Лаосе способствует развитию и реализации социально-экономических целей Лаоса, а также усилиям страны по созданию независимой и самодостаточной экономики.
Он отметил, что правительства, деловые круги и народы двух стран должны продолжать упорно работать вместе, чтобы совершать новые прорывы, реализовывать новые проекты и конкретизировать соглашения, достигнутые между двумя сторонами, тем самым делая двусторонние связи более глубокими, содержательными и эффективными.
Лаосский лидер сказал, что правительство сосредоточилось на создании и завершении институтов, в том числе политики поощрения инвестиций, а также на пересмотре их планирования, в том числе для 12 экономических зон и промышленных парков по всей стране.
Он приказал министерствам и секторам продолжать изучать и дополнять политику, призывающую к инвестициям в определенные периоды, и прислушиваться к голосу предприятий, чтобы справиться с их трудностями, сказал он.
Премьер-министр Сонексай Сипхандон выразил надежду, что вьетнамские фирмы продолжат инвестировать в такие сильные стороны Лаоса, как чистое сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, горнодобывающая промышленность и чистая энергетика.
В этом году Лаос берет на себя роль председателя АСЕАН, сказал он, выразив надежду на поддержку со стороны Вьетнама в целом и вьетнамских деловых кругов в частности.
Лаос надеется принять больше вьетнамских туристов, особенно в Год туризма Лаоса 2024, заявил он.
Премьер Фам Минь Тьинь подчеркнул всестороннее развитие вьетнамско-лаосской великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества, включая экономическое и инвестиционное взаимодействие.
Он отметил, что обе стороны должны совершить прорыв в двустороннем экономическом и инвестиционном партнерстве, укрепить государственно-частное партнерство для расширения инфраструктурных систем, стимулировать связи между двумя экономиками путем развития скоростных автомагистралей, железных дорог и воздушных маршрутов между двумя странами, а также построить инфраструктурную систему, связывающую пограничные пункты.
Наряду с этим необходимы прорывы в области подготовки высококачественных кадров, которые должны стать центральным элементом двусторонних отношений в будущем, сказал вьетнамский лидер.
Он предложил обеим сторонам сосредоточиться на таких приоритетных направлениях, как высокотехнологичные отрасли, инновации, энергетика, горнодобывающая промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство и электронная коммерция.
Он обратился к министерствам, ведомствам, местным органам власти и предприятиям двух сторон с просьбой тесно координировать работу по решению текущих проблем, чтобы ускорить реализацию проектов и укрепить инвестиционное сотрудничество.
Правительства двух стран должны продолжать совершенствовать институты и политику, создавать благоприятную правовую базу, улучшать инвестиционный климат и ускорять административную реформу, чтобы снизить инвестиционные затраты для бизнеса, отдавая приоритет бизнесу друг друга в духе гармоничных интересов и общих интересов.
Премьер Фам Минь Тьинь подчеркнул, что каждая программа и проект сотрудничества имеют глубокий политический смысл, демонстрируя двустороннее политическое доверие и способствуя социально-экономическому развитию каждой страны и росту особых связей между Вьетнамом и Лаосом.
На конференции премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Сонексай Сипхандон стали свидетелями выдачи инвестиционных лицензий и обмена меморандумами о взаимопонимании между ведомствами и предприятиями двух стран в различных областях, включая финансы, сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность.