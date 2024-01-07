Премьер-министры Вьетнама и Лаоса сопредседательствуют на двусторонней конференции по инвестиционному сотрудничеству в Ханое

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (справа) и его лаосский коллега Сонексай Сипхандон совместно возглавляют конференцию по инвестиционному сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом в Ханое 7 января. Фото: ВИA