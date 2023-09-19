НОВОСТИ
Премьер Вьетнама: предприятия могут участвовать в реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США
Как сообщает специальный корреспондент ВИА, в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Гененальной Ассамблеи ООН и двусторонних мероприятий, проходящих в Соединенных Штатах, утром 18 сентября по местному времени в городе Сан-Франциско штата Калифорния премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие во вьетнамо-американском бизнес-форуме по сотрудничеству в области технологий и инноваций. Организатором мероприятия выступило Министерство планирования и инвестиций Вьетнама совместно с Генеральным консульством Вьетнама в городе Сан-Франциско и Деловым сответом США-АСЕАН.
На бизнес-форуме присутствовали: министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр финансов Хо Дык Фок, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг, министр здравоохранения Дао Хонг Лан, министр природных ресурсов и экологии Данг Куок Кхань, председатель парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам Ле Куанг Мань, председатель Комитета по управлению государственными инвестициями Нгуен Хоанг Ань, а также большое количество представителей вьетнамских и американских предприятий.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь напомнил об истории развития вьетнамо-американских отношений, подчеркнув, что в ходе своего государственного визита во Вьетнам президент США Джо Байден вместе с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом объявил о выведении двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это показывает огромные усилия обоих государств и двух народов, в том числе деловых кругов обеих стран.
Говоря о фундаментальных факторах, позволяющих предпринимателям чувствовать себя уверенно при инвестиционной деятельности и развитии бизнеса, глава правительства сообщил, что во Вьетнаме идет построение социалистической демократии, социалистического правового государства и рыночной экономики с социалистической ориентацией, при этом человек играет центральную роль в развитии страны и нельзя жертвовать правосудием, социальным обеспечением или окружающей средой ради экономического роста.
Наряду с этим, Вьетнам придерживается независимого и самостоятельного внешнеполитического курса на диверсификацию и многовекторность международных отношений; готов быть хорошим другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества; строит независимую экономику в сочетании с активным осуществлением международной интеграции страны. Более того Вьетнам не будет менять оборонную политику, которая основана на «четырех нет»: никаких военных союзов; никакого сотрудничества с одной страной против другой; никаких иностранных военных баз на территории Вьетнама; никакого применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях.
По словам вьетнамского премьера, за почти 40 лет обновления и международной интеграции страны Вьетнам достиг больших успехов в социально-экономическом развитии. Объем ВВП страны составил 409 млрд долларов, среднегодовой доход на душу населения увеличился с 160 долларов до 4100 долларов, то есть в 25 раз. Вьетнам попал в число 20 экономик мира с самым большим объемом международной торговли и в число 40 крупнейших экономик мира.
В 2022 году рост ВВП Вьетнама достиг 8,02% - самого высокого уровня за последние 10 лет; объем товарооборота превысил 732 млрд долларов, увеличившись на 9,5%; положительное сальдо торгового баланса составило более 11 млрд долларов; объем освоенных прямых иностранных инвестиций достиг 22,4 млрд долларов – самого высоко уровня за последние 5 лет.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал интерес деловых кругов к вьетнамскому рынку, считая, что предприятия двух стран могут совершить реальные действия по реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США в интересах каждой страны и каждого народа, а также в соответствии с бизнес-стратегиями предприятий обеих стран.