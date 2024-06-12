Президент То Лам председательствовал на третьем заседании Руководящего комитета по подведению итогов 40 лет «Доймой»

Президент То Лам выступает на заседании. Фото: ВИA

Об этом было объявлено на третьем заседании комитета, состоявшемся 12 июня в Ханое. Политбюро также назначило постоянного члена Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонга постоянным заместителем главы комитета.

Членами комитета были назначены заведующий канцелярий ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок и директор Главного управления политики Вьетнамской народной армии генерал-полковник Чинь Ван Кует.



В своем выступлении президент То Лам отметил, что данное подведение итогов имеет решающее значение для строительства и развития страны на новом этапе.



Для обеспечения всестороннего и продуктивного подведения итогов он подчеркнул необходимость неуклонного и творческого применения марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина, последовательного достижения цели национальной независимости, связанной с социализмом, строго придерживаясь взглядов и содержания политической платформы партии и соблюдать положения Конституции. Кроме того, он потребовал от комитета изучать и выборочно перенимать теоретические достижения и практический опыт других стран, особенно передовых и сходных с Вьетнамом, для совершенствования теории строительства и развития страны.



Необходимо опираться на результаты подведения итогов 20-летнего и 30-летнего обновления, а также обзора реализации Платформы национального строительства в переходный период к социализму, следуя резолюциям всевьетнамских партийных съездов и ЦК партии 12-го и 13-го созывов, а также указаниям Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, данным на 9-м пленуме ЦК партии и в его последних публикациях и выступлениях, сказал он.

В заключение он призвал к всеобъемлющему подходу, призвав комитет использовать в работе опыт ученых, специалистов, опытных руководителей, менеджеров и граждан из всех слоев общества.



