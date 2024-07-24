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Президент То Лам встретился с Комитетом по связям с 305-й парашютно-десантной дивизией специального назначения
Дивизия 305 была сформирована 30 августа 1954 года, ее основу составили несколько крупных полков и батальонов, переброшенных в северный регион с полей сражений в Северо-Центральном нагорье и средне-центральных районах. На полях сражений в Центральном нагорье и Плейку дивизия одержала множество важных побед. В июле 1954 года дивизия была переброшена на север. 8 февраля 1961 года 305-я дивизия была преобразована в парашютную бригаду.
На сегодняшний день 104 коллектива и 231 человек из состава сил специального назначения удостоены звания Героя Народных Вооруженных Сил.
Выступая на встрече, президент То Лам направил ветеранам войны самые теплые, наилучшие пожелания и выразил желание, чтобы ветераны войны продолжали развивать традиции солдат Дяди Хо, активно участвовать в построении стабильной и сильной политической системы на низовом уровне, построении богатой и красивой Родины.
По словам президента То Лама, Комитету по связям необходимо продолжать проводить мероприятия по поддержке друг друга в жизни, особенно по поддержке семей павших фронтовиков, членов Комитета, являющихся больными ветеранами войны и находящихся в трудной жизненной ситуации, не оставляя никого позади, вместе с армией и народом успешно достичь цели «богатый народ, сильная страна, демократическое, справедливое и цивилизованное общество».
Президент также поручил Министерству обороны и Ассоциации ветеранов войны Вьетнама продолжать уделять внимание руководству работой по созданию благоприятных условий ветеранам войны 305-й парашютно-десантной дивизии специального назначения для проведения мероприятий, содействующих сокращению бедности, развитию экономической деятельности, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие местности.