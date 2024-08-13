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Президент Сулуху Хассан: Танзания придает большое значение дружбе с Вьетнамом
Президент Сулуху Хасан попросил посла передать ее приглашение Генеральному секретарю партии, Президенту государства То Ламу посетить Танзанию в ближайшее время для дальнейшего укрепления традиционной двусторонней дружбы и сотрудничества, особенно в связи с тем, что в следующем году две страны будут отмечать 60-летие установления дипломатических отношений.
Она выразила желание в ближайшее время посетить Вьетнам и сказала, что восхищается достижениями страны, подчеркнув заинтересованность Танзании в обучении и сотрудничестве с этой страной Юго-Восточной Азии в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, зеленая экономика, туризм, информационные технологии и коммуникации. Она взяла на себя обязательство сотрудничать с правительством Танзании в создании условий для успешного выполнения послом Ву Тхань Хуеном своих задач.
Со своей стороны, посол Ву Тхань Хуен пообещала сделать все возможное для расширения и углубления многопланового сотрудничества между двумя странами, а также укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между их народами.