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Президент Сулуху Хассан: Танзания придает большое значение дружбе с Вьетнамом

Недавно аккредитованный посол Вьетнама в Танзании Ву Тхань Хуен 12 августа вручила верительные грамоты президенту Танзании Сулуху Хассану, который подтвердил, что его страна дорожит дружбой с Вьетнамом, и высоко оценил тесное сотрудничество между двумя странами в политической, экономической и торговой областях.
  Посол Вьетнама в Танзании Ву Тхань Хуен (слева) и президент Танзании Сулуху Хассан. Фото: ВИA  
Лидер поздравила посла Ву Тхань Хуен с назначением и передала наилучшие пожелания Генеральному секретарю Партии, Президенту Вьетнама То Ламу, а также правительству и народу Вьетнама.

Президент Сулуху Хасан попросил посла передать ее приглашение Генеральному секретарю партии, Президенту государства То Ламу посетить Танзанию в ближайшее время для дальнейшего укрепления традиционной двусторонней дружбы и сотрудничества, особенно в связи с тем, что в следующем году две страны будут отмечать 60-летие установления дипломатических отношений.

Она выразила желание в ближайшее время посетить Вьетнам и сказала, что восхищается достижениями страны, подчеркнув заинтересованность Танзании в обучении и сотрудничестве с этой страной Юго-Восточной Азии в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, зеленая экономика, туризм, информационные технологии и коммуникации. Она взяла на себя обязательство сотрудничать с правительством Танзании в создании условий для успешного выполнения послом Ву Тхань Хуеном своих задач.

Со своей стороны, посол Ву Тхань Хуен пообещала сделать все возможное для расширения и углубления многопланового сотрудничества между двумя странами, а также укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между их народами.

ВИА/ИЖВ

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