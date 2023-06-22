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Президент РК прибыл в Ханой, начав государственный визит во Вьетнам

Президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кеон Хи прибыли в Ханой 22 июня утром, начав свой трехдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента Во Ван Тхыонга.
  Президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кеон Хи прибывают в Ханой. Фото: ВИА  
Президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кеон Хи прибыли в Ханой 22 июня утром, начав свой трехдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента Во Ван Тхыонга.

В международном аэропорту Нойбай делегацию РК встречали Заведующий канцелярией президента Ле Кхань Кхай, председатель народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань, постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву, посол Вьетнама в РК Нгуен Ву Тунг и посол РК во Вьетнаме О Ён Джу.

Это первый государственный визит во Вьетнам президента РК Юна, а также Вьетнам - первая страна Юго-Восточной Азии, которую он посещает с момента вступления в должность в мае 2022 года.

Визит происходит в контексте того, что двусторонние отношения были повышены со стратегического партнерства до всеобъемлющего стратегического партнерства в декабре 2022 года по случаю 30-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений.

Вьетнам и РК установили дипломатические отношения 22 декабря 1992 года. В настоящее время РК является одним из ведущих важных партнеров Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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