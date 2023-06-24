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Президент Республики Корея завершил государственный визит во Вьетнам
В рамках визита Юн Сок Ёля совершил важные мероприятия: возлогал венки и посетил Мавзолея, чтобы почтить память Президента Хо Ши Мина; имел встречу с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом; присутствовал на церемонии официальной встречи, провел переговоры, прес-конференцию совместно с Президентом Во Ван Тхыонгом и стал свидетелем церемонии подписания ряда документов о сотрудничестве.
Президент Кореи Юн Сок Ёль также встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем, председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
Президент Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Фам Минь Тьинь приняли участие в Вьетнамско-корейском бизнес-форуме. В форуме приняли участие руководители вьетнамско-корейских министерств, ведомств и организаций, а также более 500 представителей ассоциаций, корпораций и бизнеса двух стран.
В духе всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Кореей обе стороны договорились строить политические отношения и сотрудничество в области обороны и безопасности на более высоком уровне доверия и содержания; продолжать поддерживать регулярные визиты, контакты на всех уровнях в гибких формах; регулярно обмениваться и делиться ситуацией в каждой стране, международными и региональными проблемами, представляющими общий интерес.
Стороны договорились вывести предметное сотрудничество в различных областях на более глубокий и эффективный уровень; договорились хорошо координировать выполнение двустороннего соглашения о свободной торговле (VKFTA) и меры по созданию практических возможностей для бизнеса двух стран. Стороны будут координировать свои действия для содействия скорейшему достижению цели увеличения двустороннего товарооборота до 100 миллиардов долларов США и до 150 миллиардов долларов США к 2030 году в сбалансированном и устойчивом направлении.
Стороны также обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе. Стороны договорились продолжать укреплять тесное сотрудничество, поддерживать друг друга на международных форумах, координировать действия для реагирования на глобальные вызовы и нетрадиционные вопросы безопасности.
После переговоров Президент Во Ван хыуонг, Президент Юн Сок Ёль и высокопоставленные делегаты двух стран стали свидетелями обмена 17 документами о сотрудничестве между соответствующими ведомствами двух стран.
Во время государственного визита во Вьетнам президент Юн Сок Ёль посетил научно-исследовательский центр Samsung Electronics в Ханое, посетил и пообщался со студентами факультета корейского языка и культуры Университета иностранных языков (Ханойский государственный университет); встретился с 300 представителями корейской общины, которые живут и работают во Вьетнаме; познакомился с корейскими компаниями, инвестирующими во Вьетнам. Супруга Президента Республики Корея и супруга Президента Вьетнама посетили показ Ао зай.
* СМИ в Корее 23 июня и утром 24 июня одновременно жирно сообщали о деятельности президента Юн Сок Ёля во Вьетнаме.
Информационное агентство Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря президента Республики Корея Ли До Уна сообщило, что 23 июня президент Юн Сок Ёль встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и обсудил меры по развитию двусторонних отношений. На встрече президент Юн Сок Ёль призвал к развитию двусторонних отношений в соответствии с Всеобъемлющим стратегическим партнерством, установленным в декабре 2022 года, и подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно выходить за привычные рамки за исключением отношений между людьми, образования и обучения в области передовых технологий.
Корейская пресса также сообщила о встрече президента Юн Сок Ёля и премьер-министра Фам Минь Тьиня. Все газеты подчеркивали, что это вторая встреча президента Юн Сок Ёля и премьер-министра Фам Минь Тьиня за месяц, после встречи на полях саммита Группы промышленно развитых стран (G7) в Хиросиме, май 2023 г. На встрече стороны обсудили меры по расширению экономического сотрудничества в таких областях, как полезные ископаемые, энергетика и оборона.
В прессе также сообщалось о встрече президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Пресс-секретарь Ли До Ун сообщил, что президент Юн Сок Ёль предложил и дальше укреплять двусторонние обмены и сотрудничество между Национальными собраниями двух стран; координировать в законотворческом процессе в интересах людей и бизнеса.
По сообщению корейских СМИ, в общей сложности было подписано 111 меморандумов о деловом сотрудничестве (МОВ) в 20 областях с акцентом на оборонную промышленность, здравоохранение, электромобили и основные полезные ископаемые. Оценено, что присутствие глав крупнейших корпораций и экономических организаций РК обеспечивает солидные результаты для достижения экономических целей, ожидаемых от визита Президента РК Юн Сок Ёля.