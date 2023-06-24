Президент Республики Корея завершил государственный визит во Вьетнам

Президент Во Ван Тхыонг и супруга вместе с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и супругой у озера Хоанкием. Фото: Президент Во Ван Тхыонг и супруга вместе с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и супругой у озера Хоанкием. Фото: Тхонг Нят/ВИА