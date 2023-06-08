Президент Казахстана посетит Вьетнам с официальным визитом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Вьетнам с 11 по 13 июня, сообщает Министерство иностранных дел.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: AFP/ВИА
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Вьетнам с 11 по 13 июня, сообщает Министерство иностранных дел. Визит будет совершен по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.
Депутаты Национального собрания (НС) 15-го созыва планируют допросить членов кабинета министров и утвердить 8 июня резолюцию о программе надзора НС на 2024 год в ходе продолжающегося пятого пленарного заседания.