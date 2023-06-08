Báo Ảnh Việt Nam

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Президент Казахстана посетит Вьетнам с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Вьетнам с 11 по 13 июня, сообщает Министерство иностранных дел.
  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: AFP/ВИА  
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Вьетнам с 11 по 13 июня, сообщает Министерство иностранных дел.
Визит будет совершен по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.


ВИА/ИЖВ

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