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Президент государства То Лам председательствовал на церемонии приветствия лидера Тимора-Лешти
Это вторая поездка Жозе Рамуша-Орты во Вьетнам после первой в 2010 году и четвертая для высокопоставленного лидера Тимора-Лешти.
С момента установления дипломатических отношений 28 июля 2002 года между Вьетнамом и Тимором-Лешти наблюдается значительное развитие дружбы и многогранного сотрудничества. Они поддерживают тесные связи и оказывают друг другу поддержку на международной арене, а лидеры обеих сторон поддерживают контакты на высоком уровне.
Две страны укрепляют сотрудничество и координацию на региональных и международных форумах. Вьетнам, вместе с другими странами АСЕАН и Секретариатом АСЕАН, всегда поддерживал Тимор-Лешти в выполнении критериев, необходимых для членства в АСЕАН.
Двусторонняя торговля между Вьетнамом и Тимором-Лешти остается скромной, в основном за счет вьетнамского экспорта риса и швейных изделий в Тимор-Лешти. В прошлом году объем вьетнамских поставок в эту страну составил 15,49 млн долларов США, а объем импорта - 371 000 долларов США. За первые пять месяцев этого года Вьетнам продал в Тимор-Лешти товаров на 6,09 млн долларов США, что на 29,4% больше, чем в прошлом году.
Что касается инвестиций, то компания Viettel Telemor, управляемая вьетнамской группой военной промышленности и телекоммуникаций (Viettel), прочно закрепилась на рынке: ее инвестиционный капитал вырос до 15 миллионов долларов США с первоначальных 500 000 долларов США в 2012 году, и она стала одним из трех крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг в стране.
Тимор-Лешти обладает значительным потенциалом для вьетнамского экспорта, такого как рис, обработанные продукты питания, молоко и молочные продукты, обувь, напитки, бытовая утварь и машины. В то же время для обеспечения своей экономической деятельности в ближайшие годы Вьетнаму потребуется больше ресурсов, таких как топливо (нефть и газ), необработанная древесина и минералы, которые являются потенциалом Тимора-Лешти.
Государственный визит Жозе Рамуша-Орты имеет большое значение для укрепления политического доверия, создавая возможности для продолжения обсуждения мер по развитию сотрудничества и углублению двусторонних связей, тем самым укрепляя традиционную дружбу, которая была взращена в течение последнего времени.