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Президент государства присоединился к делегации зарубежных вьетнамцев в традиционном ритуале выпускания карпов в городе Хошимин

Президент государства Во Ван Тхыонг и его супруга 2 февраля присоединились к делегации зарубежных вьетнамцев для участия в традиционном ритуале выпускания карпов на пристани Няронг в день поклонения «Онг Конг, Онг Тао» (Боги земли и домашнего очага).
  ПрезидентВо Ван Тхыонг (второй справа на первом плане), его супруга и руководители города Хошимин выпускают карпов в рамках ритуала поклонения «Онг Конг, Онг Тао». Фото: ВИА  
По вьетнамской традиции, ритуал поклонения Богам земли и домашнего очага проводится в 23-й день последнего лунного месяца, который в этом году выпадает на 2 февраля. Этот день также считается началом фестиваля Лунного Нового года (Тэт) - самого большого и важного традиционного праздника вьетнамцев.

По легенде, «Онг Конг» (Бог земли) отвечает за землю, а «Онг Тао» (Бог домашнего очага). Они отмечают проблемы семьи за год и возвращаются на карпах на Небо 23 декабря по лунному календарю, чтобы доложить Богу Неба обо всем хорошем и плохом в этой семье.

В этом году в ритуале приняли участие 100 вьетнамцев, проживающих зарубежом, которые участвуют в ежегодной программе «Xuan Que huong» («Весна на родине») 2024 года.

В 2023 году под руководством партии и государства, а также при согласии всей нации, включая более 6 миллионов вьетнамцев, проживающих зарубежом, Вьетнам преодолел трудности и добился многих важных достижений, поддержав импульс экономического роста, обеспечивая социальное благополучие, твердо защищая национальную независимость, суверенитет и территориальную целостность, укрепляя имидж, положение и престиж страны на мировой арене.

Перед проведением ритуала выпускания карпов президент Во Ван Тхыонг, его супруга и делегация зарубежных вьетнамцев воскурили благовония и возложили цветы в знак уважения покойному президенту Хо Ши Мину и покойному президенту Тон Дык Тхангу.

Изображение карпа, плывущего вверх по течению, а затем перепрыгивающего через водопад и превращающегося в дракона, символизирует стойкость в преодолении трудностей в стремлении достичь успеха.

На пристани Няронг президент Во Ван Тхыонг и его супруга приветствовали делегацию зарубежных вьетнамцев, возвращающихся домой.

Также 2 февраля государственный лидер и его окружение почтили минутой молчания память президента Хо Ши Мина в парке у статуи президента Хо Ши Мина на улице Нгуен Хюэ в районе 1.

ИЖВ/ВИА

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