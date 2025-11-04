НОВОСТИ
Президент государства вручает Решение о назначении начальника Главного политического управления Вьетнамской народной армии
На церемонии по поручению Президента государства товарищ Нгуен Хоанг Ань, заместитель руководителя Аппарата Президента, огласил Решение Президента о назначении товарища Нгуен Чонг Нгиа, члена Политбюро, секретаря Центрального комитета КПВ, заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, на должность начальника Главного политического управления Вьетнамской народной армии, одновременно повысив его воинское звание с генерал-полковника до генерала армии; огласил также Решение о повышении воинского звания с генерал-лейтенанта до генерал-полковника для товарищей — членов Центрального комитета КПВ, заместителей министра национальной обороны Нгуен Ван Гау и Ле Дык Тхая.
Вручая решения и выступая на церемонии, Президент государства отметил, что трое товарищей, назначенные и повышенные в звании, являются выдающимися кадрами партии, государства и народной армии. За годы службы они добились значительных успехов и выдающихся достижений, были удостоены высоких наград со стороны Партии, Государства, Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны и международных партнёров.
Президент подчеркнул, что в ближайшее время обстановка в мире и регионе, как прогнозируется, останется крайне сложной: мир, сотрудничество и развитие по-прежнему являются главными тенденциями, но стоят перед беспрецедентными вызовами; стратегическое соперничество между крупными державами усиливается. Внутри страны, после почти 40 лет Доймой, страна добилась великих, исторически значимых достижений, но одновременно сталкивается со множеством трудностей и вызовов. Враждебные силы и политические оппортунисты активизируют подрывную деятельность, используя всё более изощрённые и прямые методы. Нетрадиционные угрозы безопасности — стихийные бедствия, эпидемии, изменение климата — также развиваются очень сложно.
Оценивая сложившуюся ситуацию, Президент отметил, что она выдвигает всё более высокие требования к вооружённым силам в деле строительства и защиты Родины. Президент призвал вновь назначенных и повышенных в звании товарищей продолжать прославленные традиции героической Вьетнамской народной армии, сохранять и укреплять качества «Солдата Дядюшки Хо», неизменно хранить революционную нравственность, быть абсолютно преданными партии, Родине и народу, поддерживать тесное единство и связь с офицерами, солдатами и народом; постоянно учиться, совершенствоваться, закаляться, чтобы быть достойными лидерами и командирами, преодолевать трудности и испытания, блестяще выполнять все задачи, возложенные партией, государством и народом.
От имени товарищей, назначенных и повышенных в звании, генерал армии Нгуен Чонг Нгиа, выступая при вступлении в должность, подтвердил, что вместе с коллективом Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны и Главного политического управления Вьетнамской народной армии будет последовательно и эффективно претворять в жизнь Резолюцию XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и Резолюцию XII съезда партийной организации армии, оправдывая доверие и любовь партии, государства и народа.